Batman Day, il Cavaliere Oscuro in coppia con il rapper Hell Raton

Si torna a celebrare il Cavaliere Oscuro con il Batman Day. Per l'occasione Panini Comics festeggia insieme ai suoi lettori con Batman Day 2023: Amici e nemici, antologia da collezione che raccoglie quattro storie con le firme di alcuni tra gli autori che, negli anni, si sono distinti per le più importanti opere dedicate all’Uomo Pipistrello: J. Michael Straczynski, Tom King, Scott Snyder e Sean Murphy ascolta articolo

Non c'è settembre in cui non si festeggi il Cavaliere Oscuro. E quest'anno non fa eccezione. Il 16 settembre andrà in scena il Batman Day: un evento che celebra in contemporanea mondiale uno dei protagonisti più amati, tra cinema e fumetto. E per l’occasione, Panini Comics festeggia questa ricorrenza insieme ai suoi lettori con Batman Day 2023: Amici e nemici, antologia da collezione che raccoglie quattro storie con le firme di alcuni tra gli autori che, negli anni, si sono distinti per le più importanti opere dedicate all’Uomo Pipistrello: J. Michael Straczynski, Tom King, Scott Snyder e Sean Murphy.

Manuelito Hell Raton Team-up. È questo il fil rouge dei racconti contenuti in Batman Day 2023: Amici e nemici, che sarà disponibile da giovedì 14 settembre in libreria, fumetteria e sul sito di Panini. In ogni storia, l’Uomo Pipistrello fa coppia con alleati capaci di combattere il male, da Superman a Catwoman, fino a Taddeo dei Looney Tunes. Quest'anno per Batman ci sarà un compagno di viaggio inedito per Batman: Manuelito Hell Raton. Il rapper e produttore discografico appare avvolto nelle tenebre di Gotham City, accanto al Cavaliere Oscuro, anche nella variant cover disegnata da Antonio Fuso, pensata in esclusiva per l’Italia e realizzata in collaborazione con Kappa

Collaborazione Per l’occasione del Batman Day Kappa collabora con Warner con una collezione unisex con felpe, t-shirt e pantaloni con loghi all over Kappa e Batman e varianti con stampe grafiche sul retro.

La variant cover di "Batman Amici e Nemici" con Hell Raton realizzata da Antonio Fuso