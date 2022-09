Batman Day, a Milano una festa per celebrare i villain di Gotham City

Il Joker, Harley Quinn, Poison Ivy, il Pinguino e l'Enigmista si sono riuniti venerdì 16 settembre alla Sala Duchessa in Corso San Gottardo. Per una nuova sfida al Cavaliere Oscuro

Una festa per celebrare Batman e, soprattutto, i suoi nemici. La Sala Duchessa in Corso San Gottardo, a Milano, ha ospitato un evento speciale e riservato venerdì 16 settembre, nella vigilia del Batman Day dedicato ai villain di Gotham City. Gli ospiti, tra i quali erano presenti diversi influencer, hanno potuto gustare due dei cocktail le cui ricette sono raccolte all’interno del libro Gotham City Cocktails (Panini Comics, 144 pagine, 25 euro): il Filp of a Coin, ispirato a Due Facce, e il Gotham City, dedicato all’omonima città natale di Batman.

Ad animare la serata organizzata da Panini Comics e Goigest, in un locale arredato a tema, il collettivo di cosplayer di Gotham Shadows. Il Pinguino, Poison Ivy, Joker, l’Enigmista e Harley Quinn si sono dunque incontrati concedendosi ai selfie del pubblico e improvvisando un piano per sconfiggere Batman, prima che il Cavaliere Oscuro intervenisse a sorpresa guastando la loro festa. Nel video in alto su questa pagine potete vedere gli highlights della serata. Qui sotto, invece, una foto di gruppo per Batman e i suoi nemici.