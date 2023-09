Mulino Bianco, nuove sorpresine in arrivo: 18 gommine da collezione

Il gadget simbolo degli anni '80 ricompare dopo oltre 40 anni. “Con la nuova collezione", spiega Julia Schwoerer, vice presidente marketing di Mulino Bianco, "vogliamo riaccendere l’entusiasmo di tutti coloro che non hanno mai smesso di desiderare un oggetto iconico per milioni di italiani"

Operazione nostalgia, in particolare, per i consumatori delle merendine Mulino Bianco che hanno vissuto gli anni '80. Ma non solo. Dopo 40 anni tornano, infatti, le sorpresine nelle confezioni in vendita nei supermercati, sotto forma di 18 gommine da collezione. “Con la nuova collezione delle Sorpresine" - afferma Julia Schwoerer, vice presidente marketing Mulino Bianco - "vogliamo celebrare il legame con i nostri consumatori, riaccendere l’entusiasmo di tutti coloro che non hanno mai smesso di desiderare un oggetto iconico per milioni di italiani, e suscitare le stesse emozioni nei bambini di oggi".

Un oggetto di culto per i bambini degli Anni 80

Secondo i dati emersi da un' indagine AstraRicerche, le celebri scatoline Mulino Bianco spiccano nei ricordi di un’intera generazione (21,9%) e risultano l’oggetto cult più desiderato oggi da bambini e adolescenti degli anni '80, superando il Commodore 64 (14,2%), il walkman (13,9%) e le musicassette (10,8%). Sono tra gli oggetti più collezionati e scambiati dai bambini di quell’epoca (37,2%), subito dopo le intramontabili figurine (65,2%) e prima di biglie (22,6%) e adesivi (21,9%). Ma se le sorpresine erano al centro dei giochi e dei momenti felici dei bambini degli anni ’80, la quasi totalità degli italiani le conosce (94,7%) e un italiano su due ha ancora oggi una sorpresina a casa, ad indicare il forte legame con le celebri scatoline. Le più amate? Dall’indagine AstraRicerche emerge una netta preferenza per le gommine (49,7%), seguite a distanza da adesivi (11,9%), gioco dell’oca (11%), pastelli di cera (9,4%). L’aspetto più affascinante? L’effetto sorpresa (34,2%), la possibilità di avere un giochino gratuitamente (26,7%), la possibilità di avere giochi sempre diversi (19,2%).