Bambini in viaggio, 10 attrazioni imperdibili a Lisbona

Parchi naturali In estate è sicuramente piacevole anche una gita in luoghi più freschi, come i diversi parchi naturali, sia in città che nei dintorni, tutti facilmente raggiungibili. Se non volete allontanarvi troppo potete optare per il Parco Forestale Monsanto con la sua ciclovia, mentre se preferite esplorare i dintorni, consigliamo la Tapada Nacional de Mafra, perfetta per un pic-nic all'aria aperta, dove con un po’ di fortuna potrete anche avvistare cervi, procioni, volpi e tanti altri animali selvatici.