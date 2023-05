Usa, per canale tv Cnbc Bologna è la città più sottovalutata al mondo

Lifestyle

Cicloturismo, 33 milioni di presenze in Italia nel 2022. I DATI

Chi viaggia in bici ha un'età media tra i 28 e i 57 anni, cui si aggiunge una quota di baby boomers. Per l’alloggio si prediligono gli hotel, seguiti da agriturismi e camping attrezzati. I dati sono contenuti nel Rapporto “Viaggiare con la bici 2023”, realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio promosso con Legambiente. Le informazioni sono state presentate al Forum del Cicloturismo, all’interno della seconda edizione della Fiera del Cicloturismo di Bologna

Fra cicloturisti “puri” e turisti in bicicletta, si stima che nel 2022 siano state oltre 33 milioni le presenze in Italia, con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro. È quanto emerge dal Rapporto “Viaggiare con la bici 2023”, realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio promosso con Legambiente. I dati sono stati presentati al Forum del Cicloturismo, evento dedicato agli operatori e alle reti nazionali e internazionali all’interno della seconda edizione della Fiera del Cicloturismo di Bologna

Nel dettaglio, si stima che in Italia nel 2022 i soli cicloturisti cosiddetti “puri”, ossia i turisti italiani e stranieri che scelgono l’Italia appositamente per una vacanza in bicicletta, abbiano rappresentato oltre 9 milioni di presenze turistiche, più del doppio del 2019 (4,4 milioni di presenze), un numero capace di generare un impatto economico stimato in oltre 1 miliardo di euro