Come fare un aeroplanino di carta, la guida passo passo

Adulti e bambini di ogni età costruiscono e fanno volare aeroplanini di carta da oltre 150 anni. Già nel 1859 compaiono, in un libro per bambini, le istruzioni per realizzare un aeroplanino di carta. Il piccolo velivolo viene chiamato però "dardo di carta", dato che la parola aeroplano non era ancora entrata in uso. Oggi, 26 maggio, ricorre il Paper airplane day, una giornata per celebrare questo passatempo.

Storia e record

Si ritiene che l'invenzione degli aeroplanini di carta si debba all'antica Cina, dove i primi velivoli sarebbero stati creati oltre 2mila anni fa. Quest'arte sarebbe poi stata perfezionata in Giappone, patria dell'origami. Oggi esistono centinaia di modelli diversi, ciascuno con caratteristiche particolari anche in termini di prestazioni in volo.

Nel dicembre 2010 è stato stabilito il record per il tempo di volo più lungo di un aeroplano di carta, che è rimasto in volo per 29,2 secondi. L'attuale record mondiale per la distanza invece è del dicembre 2022, quando un aeroplano di carta ha volato per ben 88,3 metri.

Il modello base

Vediamo come costruire il classico aeroplano di carta, uno dei più facili da realizzare. Per prima cosa piegare un foglio A4 a metà sul lato lungo e riaprirlo. Quindi ripiegare verso la linea centrale appena creata i due angoli superiori del foglio. A questo punto ripiegare nuovamente verso la linea centrale i due lembi laterali in modo da farli combaciare al centro. Il foglio avrà ora l'aspetto della punta di una freccia. Piegare ora il tutto a metà sul lato lungo, mantenendo le piegature all'interno, e infine creare le ali ripiegando verso il basso i due lembi esterni.