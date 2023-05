Arnaldo Pomodoro, il grande teatro delle civiltà in mostra a Roma

Arnaldo Pomodoro. Il grande teatro delle civiltà è il titolo della mostra in corso a Roma, al Palazzo delle Civiltà italiana fino al 1° ottobre. La prima opera della mostra è, di fatto, proprio il Palazzo che la ospita, costruito nel 1942, considerato uno dei capolavori dell’Architettura moderna del nostro Paese. La Civiltà, che dà il nome a questo Palazzo, per Pomodoro diventano le civiltà, un discorso che attraversa lo spazio e il tempo, dal passato più remoto a un futuro anche immaginifico.

All’interno di questa struttura, che è anche una macchina del tempo, troviamo alcune opere dell’artista, dalla fine degli ’50 agli anni più recenti, in dialogo con l’Architettura, con i suoi significati, in cerca di una relazione di armonia e al tempo stesso di confronto. Questo, senza dare per scontato il significato stesso di questa sede, ma potendolo interpretare, proprio come fa un attore a teatro, che rilegge e reinterpreta un testo storico. Opere che, quindi, si essenzializzano, nel numero e nella posizione e che sembra siano state qui sin dal progetto originale; proprio perché questo edificio, questa sede, possano diventare – anche per il visitatore – un ulteriore strumento di riflessione e di interpretazione personale.