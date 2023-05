Libri per bambini, 7 novità per bimbi da 3 a 11 anni

Dai giganti alle storie di mistero, dalle stelle alle briciole di luce. Sette storie da leggere tutte d'un fiato. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 4 anni La barca delle stelle di Elena Levi, Mathilde Tourbillon, Sarah Van Donge Edizioni Clichy, 2022 La scuola si è appena conclusa e finalmente Tommy, Annika, Axel e Ingrid possono tornare al «loro» lago, nascosto in mezzo al bosco, immerso nel maestoso Nord, dove trascorrere le giornate fra giochi e passeggiate. Ma all'improvviso vedono affiorare qualcosa dall'acqua... una vecchia barca abbandonata! Che farne? Dopo averla tirata fuori e rovesciata, la trasformano nel loro bellissimo quartier generale, dove sgranocchiare cioccolata e navigare con la fantasia sognando di imbarcarsi per mirabolanti viaggi.

Libri per bambini di 5 anni L'alleanza dei bambini di Pija Lindenbaum Terre di Mezzo, 2023 Una radura tra i boschi, due gruppi di bambini e una capa inflessibile che veglia sull’ordine e fissa le regole: i Fiordasoli giocano e imparano, i Giralisi lavano i calzini e pelano le patate. Finché qualcuno comincia a domandarsi se tutto questo sia giusto, e se non sia possibile immaginare una convivenza diversa. Un albo che invita a sognare un mondo libero dalle ingiustizie. approfondimento Giochi con me? Leggi qui tutte le puntate precedenti

Libri per bambini di 8 anni Che mistero anche se... 31 storie per 31 enigmi tutti da svelare! Silvia Baroncelli Storybox, 2023 Dopo i primi due volumi della serie, un nuovo libro-raccolta, da leggere sera dopo sera, per un mese a caccia di misteri da risolvere! Cosa c’è di meglio di una storia di mistero, ricca di suspance e colpi di scena per immergersi nella lettura? Qui ne troverete 31, da gustare sotto l’ombrellone, durante i viaggi, in un pomeriggio di pioggia o la sera prima di addormentarsi, per un mese a caccia di indizi, bizzarri enigmi, improbabili misteri da risolvere e tante risate. Ogni momento è buono per una buona storia!

Manuale per giovani inventori di alberi e foreste di Tiziano Fratus Gribaudo, 2023 Sei mai stato, o sei mai stata, in un bosco? I grandi alberi, alti, le ombre, le foglie che calpesti mentre lentamente avanzi, i raggi del sole che penetrano dalle cime, le geometrie delle cortecce, e i colori gli odori gli insetti i rumori i sospetti… Che cosa ti affascina e che cosa ti intimorisce? Ami gli uccelli che cantano oppure ti domandi che cosa stiano mai confabulando? Cosa succede in un bosco mentre noi non ci siamo? Che cosa fanno gli alberi? E i nomi che portano, chi li ha inventati, chi li decide?

Libri per bambini di 9 anni Loki. Diario di un dio fighissimo di Louie Stowell (Autore) Salani, 2023 Il dio Loki stavolta è davvero nei guai: dopo aver fatto arrabbiare. Odino viene spedito sulla Terra, dove sarà costretto a vivere per un mese nel corpo di un ragazzino undicenne. Privato dei suoi favolosi poteri, Loki dovrà dimostrare di saper compiere buone azioni, cercando di sopravvivere tra la scuola, i dispetti di suo fratello Thor e i rimproveri di un antipatico diario sputasentenze, giudice insindacabile dei suoi (inesistenti) progressi.

Il meraviglioso mondo degli snerg di Veronica Cossanteli Feltrinelli, 2023 Pip e Flora sono nei guai. Per fuggire dall’Istituto Baia del Sole sono finiti nel Bosco Fosco, e da lì oltre la soglia di un mondo fantastico. Un universo magico, fatto di case sugli alberi e popolato da orsi di cannella, giullari maldestri, dai Kelp guidati da un perfido re e una Cattiva vestita di viola dalla testa ai piedi.