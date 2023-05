Giornata del Bike to work, i vantaggi dell'andare in bici al lavoro

Si celebra oggi il Bike to Work Day, la giornata per incentivare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto per andare al lavoro. E' stata ideata negli Stati Uniti dalla Lega dei ciclisti americani nel 1956 per promuovere i benefici per la salute di questa abitudine. La giornata europea del Bike to Work, invece, cade il 23 settembre 2023.

I benefici

I motivi per scegliere la bicicletta sono molteplici. Per il biker i benefici sono fisici, psicologici ed economici: è un modo per svolgere attività fisica in modo regolare, prima e dopo il lavoro, con ovvi benefici per l'organismo. In più si tratta di un'attività sportiva leggera che, se eseguita nel modo corretto, ha basso impatto sulle articolazioni. Preferire le due ruote per gli spostamenti urbani poi costituisce un risparmio sui prezzi dell'abbonamento ai mezzi pubblici o della benzina. Inoltre, riducendone l'utilizzo, "allunga" la vita delle automobili di casa. Scegliere la bici poi riduce l’inquinamento atmosferico e alleggerisce il traffico cittadino, riducendo la nostra "impronta carbonica". Ma non solo: all’interno delle aziende incentiva lo spirito di appartenenza ed è un ottimo modo di fare team building.

A Caserta un contributo fino a 100 euro

Un contributo fino ad un massimo di cento euro in favore dei cittadini che utilizzano la bicicletta, anche quella a pedalata assistita, per effettuare il tragitto che collega l'abitazione al luogo di lavoro. E' quanto prevede il comune di Caserta, che ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Campania per il progetto "Bike to work", il cui obiettivo è proprio quello di favorire scelte di mobilità consapevoli a tutela dell'ambiente, incentivando i trasferimenti casa-lavoro con modalità ecocompatibili. A breve il comune di Caserta pubblicherà un bando con i dettagli per la partecipazione, che sarà rivolto a cittadini maggiorenni, lavoratori, e residenti nel comune di Caserta con sede di lavoro nella regione Campania (il contributo riguarderà i chilometri percorsi nel territorio del Comune di Caserta). Per aderire al bando è necessario che venga sistematicamente usata la bicicletta per lo spostamento casa-lavoro per almeno cinque giorni al mese; l'incentivo aumenterà in proporzione all'utilizzo della bici, con un massimo di 0,40 centesimi di euro a chilometro fino a 100 euro al mese. "Il nostro obiettivo - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - è quello di incoraggiare l'uso della bicicletta, che rappresenta il mezzo di trasporto più ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente, un'alternativa eccellente alle automobili; a Caserta questo programma si integra con i numerosi progetti che ci consentiranno in breve tempo di realizzare 18 km di piste ciclabili su tutto il territorio cittadino".