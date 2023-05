"Crescere significa anche abitare il proprio corpo senza vergogna"

La Malnata ha i capelli nerissimi tagliati storti e gli occhi scuri e lucidi da gatto. Ha 12 anni, non ha paura di niente e non piace a nessuno perché tutti, nella sua città, sono convinti che porti sfortuna. È lei la protagonista del romanzo d'esordio di Beatrice Salvioni che Einaudi Stile libero ha da qualche settimana portato in libreria (pp. 242, euro 17,50). Un esordio singolare e fortunato, visto che il libro è in corso di traduzione in 32 lingue ed è già uscito, oltre che in Italia, anche in molti altri Paesi tra cui la Francia e la Spagna.

Siamo a Monza nei primi mesi del 1936, sullo sfondo c’è la guerra di Abissinia e a raccontarci Malnata, che poi in realtà si chiama Maddalena, è Francesca, una dodicenne di una famiglia della buona borghesia di provincia che sin da subito prova il desiderio di esserle amica.