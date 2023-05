Gara miglior spillatore di birra, le tappe del contest Stella Artois

Terminata la prima fase ora è il turno delle semifinali che per la prima volta si svolgeranno dal vivo davanti ai giudici in quattro città italiane. Verrà selezionata una rosa di 10 concorrenti per il grande appuntamento finale che avrà luogo in autunno ed decreterà il vincitore ascolta articolo Condividi

Entra nel vivo il contest organizzato da Stella Artois, Draught Masters 2023, per trovare il miglior spillatore di birra d'Italia. Terminata la prima fase, a cui hanno partecipato 499 spillatori, ora è il turno delle semifinali che per la prima volta si svolgeranno dal vivo davanti ai giudici in quattro città italiane: Napoli, Torino, Vicenza e Bologna.

Il contest Dopo aver coinvolto più di 1.000 spillatori in Italia nello scorso biennio, anche quest’anno il contest cerca i migliori profili che sappiano unire passione e tecnica, caratteristiche fondamentali per aggiudicarsi il titolo conquistato lo scorso anno da Flavio Dacomo con il suo Ritual Cafè a Villanova Mondovi (Cuneo). Terminata la prima fase, sono stati selezionati i 120 partecipanti alle semifinali. Concluse anche quest'ultime una rosa di 10 concorrenti arriverà al grande appuntamento finale che avrà luogo in autunno e decreterà il vincitore. In palio, oltre al titolo di Draught Masters Italia Stella Artois 2023, una fornitura di birra omaggio e la “Belgian Experience” per visitare il birrificio di Stella Artois. I giudici di quest'anno sono Stefano Masciello, Responsabile Sell Out Horeca Italia - AbInBev, Michele Mastrangelo, Quality Manager - AbInBev, Silvio Losapio, Stella Artois Draught Master 2020, Carmine Monaco, Stella Artois Draught Master 2021 e Flavio Dacomo, Stella Artois Draught Master 2022. leggi anche Belgio distrugge lattine Usa pubblicizzate come champagne della birra

Le tappe delle semifinali

La prima tappa si svolgerà a Napoli il 23 maggio all'Hotel San Francesco al Monte, in Corso Vittorio Emanuele 328 e vedrà la partecipazione di 25 spillatori. Per la seconda tappa si sale al nord, a Torino, il 30 maggio. La location sarà a Cascina Fossata in via Ala di Stura 5 con 38 partecipanti. Il 6 giugno ci sarà la terza tappa che si terrà nel Vicentino a La Barchessa di Villa Pisani in via Risaie 1/3 a Bagnolo di Lonigo, con la partecipazione di 30 spillatori. L'ultima tappa delle semifinali sarà a Bologna il 13 giugno al DumBo in via Camillo Casarini 19. Qui prenderanno parte al contest 27 spillatori. leggi anche TRI21, la birra solidale prodotta da 11 ragazzi con sindrome di Down