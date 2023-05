Audiolibri più ascoltati nel 2022, 1° Harry Potter letto da Pannofino

La classifica

Come anticipato al primo posto troviamo la saga completa firmata JK Rowling di Harry Potter, con le avventure del maghetto narrate dalla voce di Francesco Pannofino. In seconda posizione ecco un classico della letteratura firmato Alexandre Dumas, ovvero il Conte di Montecristo (in versione integrale) letto da Moro Silo. Sul gradino più basso del podio c'è L'inverno dei Leoni: La saga dei Florio 2 di Stefania Auci, letto da Ninni Bruschetta, quarta piazza per I pilastri della terra: Kingsbridge 1 di Ken Follett, letto da Riccardo Mei, al quinto postro troviamo invece I leoni di Sicilia: La saga dei Florio 1 di Stefania Auci, letto da Ninni Bruschetta. Sesta piazza ancora per Ken Follet con Per niente al mondo letto da Riccardo Mei, I Miserabili di Victor Hugo, letto da Moro Silo, occupa invece il settimo posto, mentre otttavo è Tre di Valerie Perrin, letto da Lucia Mascino. A chiudere la top ten troviamo Dune: Il ciclo di Dune 1 di Frank P. Herbert, letto da Alessandro Parise.