Solitudini di Luis de Góngora è annoverata tra le opere poetiche più sorprendenti dell’età del barocco, sebbene sia stata riscoperta (insieme al suo autore) solamente nel Novecento. Di lui, Garcia Lorca ha scritto: “Góngora non va letto ma studiato. Non viene a cercarci, come altri poeti, per renderci malinconici; bisogna inseguirlo ragionevolmente”. Euro 19

Solitudini