Cuki Save The Food: dodici anni di partnership con la Fondazione Banco

A ridosso della Giornata Mondiale della Terra e in occasione dei dodici anni di sensibilizzazione allo spreco alimentare, “Cuki Save the Food” taglia il traguardo di oltre 22 milioni di porzioni di cibo recuperato in favore dei bisognosi

Cuki Save the Food è il progetto di responsabilità sociale di Cuki che aiuta il Banco Alimentare a contrastare lo spreco alimentare, favorendo il recupero del cibo non consumato nelle mense collettive per donarlo ai più bisognosi. Quest’anno il progetto compie dodici anni di attività e, a ridosso della Giornata Mondiale della Terra dello Spreco Alimentare, l’iniziativa taglia un importante traguardo: ad oggi, infatti, sono oltre 22 milioni le porzioni di cibo salvate dallo spreco contribuendo in tale modo a perseguire gli obiettivi della Giornata stessa.

Cuki Save The Food, nato nel 2011, quest’anno compie dodici anni. Dodici anni di collaborazione con il Banco Alimentare che hanno visto crescere il progetto e che sono serviti anche a Cuki a stimolare una sempre maggiore attenzione interna verso la responsabilità sociale e all’economia circolare, condizionando positivamente il pensiero alla base delle decisioni aziendali orientate a contrastare lo spreco alimentare. Il progetto dona alla Onlus milioni di vaschette in alluminio e centinaia di migliaia di casse termiche per conservare, trasportare e redistribuire il cibo.

I capitoli di "Cuki Save the Food"

L’iniziativa nel corso degli anni si è evoluta; nel 2016 la storia di Cuki Save the Food si arricchisce con un altro progetto per combattere lo spreco. Infatti, sempre in collaborazione con Banco Alimentare, prende vita Cuki Save Bag: creata con l’obiettivo di consentire la riduzione degli sprechi alimentari nel settore della ristorazione collettiva. Nel 2018 Cuki Save the Food continua la sua azione lanciando Solida lei, Solidale tu, iniziativa messa in atto durante il periodo natalizio che dona a Banco Alimentare una vaschetta per ogni confezione di vaschette acquistate, contrassegnate con “Solida lei, solidale tu”. Nel 2021 Cuki Save The Food e Banco Alimentare hanno celebrato dieci anni di collaborazione con una giornata dedicata alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare presso la Scuola di Cucina della storica rivista “La Cucina Italiana”. Cuki Save the Food, nel 2022, ha organizzato Ciak si cambia: non sprecare, recupera: un momento di confronto tra stakeholder e istituzioni sullo spreco alimentare. Ad arricchire l’evento è stata presentata l’anteprima privata del film “Non morirò di fame”, una co-produzione italo-canadese de La Sarraz Pictures con Rai Cinema, sostenuta da Regione Piemonte e patrocinato da Slow Food Italia, con protagonista l’attore Michele Di Mauro e diretto da Umberto Spinazzola, che uscirà nelle sale nelle prossime settimane. Questi i capitoli più importanti di Cuki Save The Food dal 2011 ad oggi. Nel corso del 2023 il progetto continuerà la lotta allo spreco alimentare, in collaborazione Banco Alimentare, aggiungendo nuovi capitoli alla propria storia, per sensibilizzare l’opinione pubblica con iniziative innovative antispreco.



L'iniziativa con la scuola

Ma non solo, sempre nei locali della Scuola di Cucina della rivista “La Cucina Italiana”, grazie alla collaborazione degli studenti del 4° anno dell’Istituto Alberghiero Paolo Frisi di Milano, è stata realizzata la prima edizione de la “Staffetta per gli Altri” nel corso della quale gli studenti, coadiuvati da stakeholder, dirigenti d’azienda, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura hanno preparato circa 1.000 pasti che sono stati consegnati direttamente a Banco Alimentare per essere distribuiti agli enti caritativi.