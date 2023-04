Bambini in viaggio, 5 esperienze da vivere in Slovenia

Se state cercando una meta verde e divertente per i vostri figli, a pochi passi dall'Italia, la vostra destinazione è la Slovenia. Cuore verde al centro dell’Europa, dove l'attemzione per i bambini è speciale. Oggi vi proponiamo 5 esperienze che potete fare in Slovenia: il mare, le saline, gli itinerari in bici, le terme e i parchi avventura. Buon divertimento! ascolta articolo Condividi

A pochi passi dall’Italia c’è un Paese pronto ad ospitare i vostri bambini. Stiamo parlando della Slovenia. Mare, sole, spiagge, gite in bici, parchi animalistici, terme e mille attività da fare anche in un fine settimana. Oggi vi proponiamo 5 esperienze indimenticabili per voi e per i vostri bambini. Le saline d’Istria Fate un giro in barca nel bellissimo Golfo di Pirano. Visitate le antiche saline di Sicciole, contemplate i campi di sale, "dove il sole ama il mare e lo trasforma in sale". Conoscete la vita dei salinai nel passato, e di oggi. Due animatrici "salinaie" aspetteranno i vostri bambini alla stazione degli autobus di Lucia. Tre ore e quasi 5 chilometri per scoprire insieme l'importanza del patrimonio culturale della tradizione settecentesca del passato. Attraverso il Camping di Lucia, poi, a punta Sezza, breve allenamento al centro fitness all'aperto e da qui si salirà verso il parco Forma Viva, dove si potrà ammirare una raccolta di sculture in pietra. Durante le piacevoli passeggiate sopra le saline di Sicciole, si potrà godere il panorama e immergersi nelle attività dei salinai. Il filo conduttore dell'avventura è la storia su come si ottiene il sale dall'acqua, che viene macinata da piccoli mulini sul fondo del mare.

I parchi divertimento Altalene giganti, funi d’acciaio da brivido, prova di equilibrio, controllo dell’altezza. Tutto questo e molto altro ti aspetta nei parchi, tra adrenalina e avventura in giro per la Slovenia. Alcuni offrono straordinarie sfide per i più audaci, altri sono pensati per le visite familiari. Non importa cosa tu scelga, di sicuro ti divertirai e sentirai una grande scarica di adrenalina. Srnica Sperimente la nuova combinazione unica del parco adrenalina-avventura, della via ferrata e dello zipline nell’Alta valle dell’Isonzo, dove vi attende Srnica, il parco dell’avventura. Al Soča fun park a Salcano inizierai la tua avventura famigliare con l’attraversamento del fiume Isonzo su un raft e la concluderai con lo zipline da una sponda dell’Isonzo all’altra. Al Parco avventura Celjska koča, tra le altre cose, il “Monkey Tree” ti farà scorrere il sangue nelle vene. Non lontano dal Castello di Otočec potrai sperimentare le avventure nelle chiome degli alberi al Parco adrenalina Otočec, mentre a Osilnica, vicino al fiume Kolpa, potrai sentire la forza e il coraggio dell’eroe popolare Peter Klepec al parco avventura locale. Geoss Anche i bambini più piccoli apprezzeranno le esperienze di adrenalina. Visitate il Parco avventura GEOSS nel centro geografico della Slovenia. A pochi passi dalle Grotte di Postumia, potete vivere un grande divertimento per tutta la famiglia nel Parco avventura di Postojna. Un’esperienza speciale nel Parco avventura del lago Bukovnik è Il volo della cicogna (Štorkljin let), il percorso di arrampicata più lungo con un’ampiezza di 27 metri. Nelle foreste del Pohorje, visitate il Parco avventura Betnava. Tra Maribor e Ptuj, vicino ai resti del castello Vurberk, vi divertirete nel Parco avventura Vurberk. Per i più curiosi che sono interessati alla storia della Terra e ai processi geologici, sarà perfetta la visita al Parco esperienza Vulkania a Goričko o al Geopark Caravanche, che si estende anche oltre il confine sloveno-austriaco. Goditi la vista spettacolare della meravigliosa natura dalla prospettiva a volo di uccello e osa affrontare lo zipline da brivido! Con le zipline potete attraversare pittoresche gole, canyon, vallate e limpidi fiumi, fronde degli alberi e trampolini giganti. Il divertimento adrenalinico è assicurato!

Gli itinerari in bici Bled Il lago di Bled, situato in prossimità del Parco nazionale del Triglav, è un ottimo punto di partenza per ogni tipo di itinerario ciclistico. La grande varietà di strade e sentieri che scorrono tra i villaggi intorno a Bled è ideale per brevi gite in bicicletta, mentre la fitta rete di strade forestali sugli altipiani Jelovica, Pokljuka e Mežakla sa soddisfare anche i più esigenti mountain biker. A Bled ci sono diverse agenzie in cui è possibile noleggiare bici e guide turistiche. Kranjska Gora Gli oltre 150 km di percorsi ciclabili sono adatti sia a principianti che a ciclisti esperti, a famiglie, a giovani e a tutti coloro che amano pedalare tra il verde delle Alpi. Per tutti coloro che hanno sete di adrenalina, a Kranjska Gora c’è anche un parco ciclistico che offre le emozioni del free-ride e una discesa lungo tabelle, salti, altalene e altri ostacoli. Rateče e Mojstrana Uno dei più belli itinerari ciclisti sloveni che porta da Rateče, passando da Kranjska Gora e Gozd Martuljek, fino a Mojstrana. Il percorso è molto suggestivo poiché, in parte, corre lungo una linea ferroviaria abbandonata, attraverso i suoi numerosi ponti, quasi interamente separato dal traffico automobilistico. Essendo privo di salite difficili ma con punti di ristoro e luoghi attrezzati e curati dove riposarsi è un percorso adatto anche ai bambini. Capodistria – Isola – Pirano – Portorose – Saline di Sicciole Il famoso percorso chiamato Parenzana vi porta lungo tutta la breve ma variegata costa slovena. Il percorso, che si snoda lungo l'ex ferrovia a scartamento ridotto tra Trieste e Parenzo (Croazia), è percorribile sia a piedi che in bicicletta ed è ideale per gite familiari e per passare in modo attivo il tempo libero. Podravje e Pomurje (bacino dei fiumi Drava e Mura) Numerose piste ciclabili che collegano e uniscono quattro regioni diverse sono un ottimo punto di partenza per trascorrere le vacanze in modo sano e attivo. I percorsi sono per lo più poco impegnativi e quindi adatti a famiglie e anziani. I ciclisti più esigenti possono dirigersi verso il Goričko, le colline di Lendava o Jeruzalem. Unite il relax del centro benessere e le attività all’aria aperta presso le Terme Moravske Toplice. Lanciatevi in un’avventura ciclistica lungo i fiumi e pedalate seguendo il Drava, dalla Carinzia fino alla più antica città slovena, Ptuj, oppure vivete intensamente la natura lungo il fiume Mura. Sono disponibili 10 percorsi segnalati per un totale di 480 km. Kočevsko Scegliete qualcuno dei percorsi attrezzati e variegati attraverso le misteriose foreste di Kočevje, piene di vita e storie antiche. Passate vicino alle foreste rigogliose e ad altre attrazioni naturali e culturali.

A contatto con gli animali Che spasso i piccoli zoo! Oltre allo zoo centrale sloveno di Lubiana, troverete animali interessanti in graziosi piccoli giardini zoologici. A Slovenske Konjice si trova il mini zoo nel parco a tema Mini zoo land, dove ti aspettano pappagalli chiacchieroni, canguri saltellanti, coccodrilli e varie specie di animali domestici provenienti da tutto il mondo. Nell centro termale Radenci puoi visitare lo zoo Sikalu e sorridere alle furbe scimmie, conoscere il cammello a due gobbe, gli istrici africani, i coati, molte specie di uccelli autoctone ed esotiche, rettili e animali dalle fattorie di tutto il mondo. Non lontano dalla capitale Lubiana, a Horjul, ti aspettano animali che hanno trovato riparo sicuro nello Zoo park Rožman. Animali interessanti nelle fattorie e nei ranch Oltre agli animali domestici, alcune fattorie slovene ti sorprenderanno anche con altri abitanti interessanti. Quando passeggerai per la Dolenjska, non dimenticate di visitare il Ranch Aladdin a Mirna, con più di 60 animali, dai cammelli ai canguri. Presso la fattoria Kmetija na Jasi a Dobova si possono vedere i diversi animali domestici e anche qualche animale proveniente da terre lontane. Per incontrare cervi, caprioli, mufloni, non è necessario andare nel bosco, li puoi vedere nelle fattorie Jelenov graben a Olimje o Kmetija Lamperček vicino a Dobrna. Un incontro unico con gli animali domestici ti aspetta al museo all’aperto a Pleterje. In sella al cavallo Un’esperienza divertente è anche imparare a conoscere i dintorni in sella al cavallo. Molte fattorie e ranch includono nella loro offerta l’equitazione per adulti e bambini, scuole di equitazione o semplicemente la compagnia e la scoperta dei cavalli. Oltre a una visita unica agli eleganti cavalli bianchi lipizzani nella scuderia di Lipizza, offriamo alcuni suggerimenti per visitare le piccole fattorie e le tenute con cavalli. A Bohinj, i tuoi bambini potranno salire in sella ai cavalli islandesi al Ranch Mrcina. Rilassati in compagnia dei cavalli e prova un po’ di romanticismo e nostalgia al Ranch Dravinja. Puoi trovare una vasta gamma di ranch e fattorie con cavalli anche nei dintorni della capitale, per esempio al Ranch Okorn. Nelle vicinanze di Nazarje, sulle pendici della valle di Zadrečka dolina, ci si può rilassare nel Ranch Burger Veniše ed esplorare i verdi dintorni con i cavalli. Sopra Isola, gli amanti dei cavalli possono fermarsi nella fattoria Kmetija Medljan. Per conoscere l’altopiano di Bloke a cavallo, dirigiti verso il Ranch Bloke. Un’esperienza speciale, soprattutto in inverno, ti aspetta a Rogla, dove durante l’inverno potrai provare anche a andare in giro con i cavalli (skijöring).