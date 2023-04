Oroscopo del 5 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte è negativo ma non disturba troppo il clima, mentre Plutone illumina gli orizzonti amorosi a livello erotico. Sole vi regala inoltre una giornata con un fisico scattante se nati in seconda e terza decade, consigliandovi di fare sport come judo o karate.

Venere migliora tono e umore oggi ma c’è necessità di fare quadrato sulla vostra relazione affettiva se nati nella prima decade: Nettuno vi darà una grossa mano a riguardo. Migliorate il vostro fitness con dei giri in bici ma proteggete le vie respiratorie se nati dal 28 aprile al 5 maggio.

Plutone vi stimola ad agire molto oggi e, al tempo stesso, non vi pone limiti a livello di fascino per quanto concerne le situazioni amorose. I nati dal 18 al 21 giugno provino come sport il tennis: garantisce Marte.

Giove e Sole sono contrari se nati nella terza decade. Fate attenzione a esprimervi nella giusta maniera durante i rapporti di coppia se nati a luglio. Urano e Venere vi chiedono di curare molto bene il vostro aspetto oggi.

Sole e Giove ma anche Marte sono i vostri paladini celesti. Se siete single sarà Sole il vostro pianeta favorevole, qualora siate nati dal 5 al 9 agosto. Tennis e bici sono gli sport che potreste provare oggi, così come magari una disciplina di ballo.

Luna è in ottima posizione oggi così come Urano che vi porta in un labirinto di forti passioni a livello sentimentale. Tono vitale alto oggi per dedicarsi a nuoto, terme o saune.

Marte, Sole e Giove sono un po’ di disturbo oggi ma niente di grave. In amore la vostra dolce metà sarà un porto sicuro, mentre Venere vi consiglia di dedicare una parte della giornata al cinema o alla grafica se nati dal 24 al 29 settembre.

Saturno e Nettuno ma pure Marte sono dalla vostra parte, Plutone e Urano invece remano contro. Non esagerate con le vostre richieste al partner se nati dall’8 al 14 novembre, nonostante il vostro fascino possa consentirvi molto. Curate molto la vostra forma fisica oggi come suggerisce Saturno.

Transiti abbastanza sereni oggi con Sole e Giove che vi danno spazio di manovra con una nuova fiamma. Judo, karate o aikido sono discipline da provare oggi.

Venere vi rende molto teneri oggi, così come Nettuno e Urano accendono il desiderio amoroso e passionale se nati nella seconda decade. Pilates è un’attività fisica che i pianeti raccomandano caldamente oggi.

Urano vi sfavorisce un po’ oggi, specie in amore e soprattutto se fate parte della seconda decade. I nati nella prima però avranno un Plutone in aiuto. Giove vi chiede di rilassarvi con un po’ di yoga oggi ma anche di provare eventualmente tennis o nuoto.

Plutone, Nettuno, Urano, Mercurio, Venere, Marte, Saturno, Urano, Sole e Giove sono tutti alleati. Mercurio e Venere insieme a Giove, Nettuno e Plutone vi guidano a livello emozionale e sentimentale. Giove vi chiede di provare danza, corsa o calcio come sport.