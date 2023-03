Torna l'ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora

Il 26 marzo torna l'ora legale. Nella notte tra oggi e domani la lancetta dell'orologio si sposta un'ora in avanti, per godere di un'ora in più di luce la sera. Secondo l'American Academy of Sleep Medicine, il cambio di regime orario può creare fastidi se non problemi, legati all'aumento degli errori medici, degli incidenti automobilistici, dei ricoveri ospedalieri. Già nel 2020 la società si è espressa con un position paper a favore di una permanenza dell'ora solare tutto l'anno, più 'vicina' secondo gli esperti ai ritmi circadiani, di sonno-veglia, dell'organismo.