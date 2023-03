Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 marzo segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 marzo.

Mercurio, Sole, Nettuno e Saturno sono tutti vostri amici oggi. Marte e Venere vi rendono in grado di creare una pesante sintonia con la vostra dolce metà, specie se nati dal 12 al 16 aprile. Urano favorirà fortemente i nati della seconda decade a lavoro.

Venere e Mercurio vi sono amici oggi e vi sorridono. In amore troverete finalmente un po’ di costanza nell’approccio al rapporto di coppia. Luna, Venere, Sole, Giove, Saturno, Urano, Plutone e Mercurio sono tutti dalla vostra parte a lavoro se nati in prima e terza decade.

Giornata gioiosa oggi come promessa dei pianeti. Venere splende felicemente per il vostro segno in amore, mentre a lavoro i nati a luglio potranno opporsi a qualche prepotenza di troppo.

Un po’ dissonante oggi Plutone, specie per chi è nato nella terza decade. I nati dal 26 al 30 giugno e dal 5 all’11 luglio avranno in programma un’organizzazione estiva impeccabile per una vacanza con la vostra dolce metà. Venere, Mercurio e Sole sono alleati lavorativi.

Giove vi allieta la giornata e vi regala armonia, oltre a una grande capacità di condividere emozioni con la vostra dolce metà. Mercurio vi suggerisce alcune manovre finanziarie potenzialmente utili.

Urano vi dona un aspetto felice se nati nella seconda decade. Insieme a Plutone peraltro vi favorisce se nati dal 30 agosto al 10 settembre e dal 19 al 23 settembre. Sole e Mercurio vi possono far avvertire un enorme desiderio emotivo se nati nella terza decade, mentre i nati nella seconda decade riusciranno a lavorare in maniera folgorante.

Marte vi sostiene ma Plutone vi rema un po’ contro insieme a Giove se nati nella terza decade. A volte siete un po’ troppo freddi e severi con chi vi ama, cercate di essere più leggeri se nati dal 16 al 19 ottobre. Dosate anche bene le forze a lavoro perché Plutone è contrario.

Plutone e Mercurio vi assistono con intelligenza e grinta se siete nati dal 25 al 31 ottobre e dal 16 al 19 novembre. Nettuno e Sole provocano la vostra verve erotica e passionale oggi. Avrete anche un ottimo fiuto per gli affari.

Luna vi sostiene se nati nella prima decade. Giove vi protegge in amore consentendovi di esprimere i vostri sentimenti senza pericoli se nati dal 5 al 13 dicembre. Se siete liberi professionisti avrete grande lucidità lavorativa.

Luna, Mercurio, Urano e Venere vi rendono molto fortunati nonostante il cattivo aspetto di Giove. Plutone vi chiede cautela e riflessioni in amore se nati nella terza decade. A lavoro Nettuno sarà molto positivo per i nati dal 14 al 17 gennaio.

Urano è un po’ negativo e quindi cercate di non esagerare a livello gastronomico. Luna e Saturno vi danno la capacità di incontrare persone potenzialmente valide per una relazione. Nettuno è moderatamente benefico a lavoro per i nati nella terza decade.

Venere è il vostro astro fortunato e vincente se nati nella prima decade. Nettuno vi dona una realtà amorosa molto concreta se nati dal 12 al 15 marzo. Se siete professionisti che lavorano con i fattori economici Urano e Plutone vi sosterranno qualora siate nati nella terza decade.