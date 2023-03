Cosmoprof a Bologna, programma e ospiti della fiera dedicata al beauty

Al via la 54/a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l'evento B2B di riferimento per l'industria cosmetica in programma da oggi a lunedì 20 marzo

Al via a Bologna la 54/a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l'evento B2B di riferimento per l'industria cosmetica in programma da oggi a lunedì 20 marzo. Oltre 2.900 le aziende presenti (+11% rispetto al 2022), provenienti da 64 paesi. Oltre 100 i paesi di origine dei visitatori registrati per l'evento.

Le novità

Novità rispetto all'edizione 2022 la presenza di Argentina, Australia, India e Romania, con Irlanda presente per la prima volta con l'ente nazionale. Ritornano poi le aziende provenienti da Cina e Taiwan, fino a pochi mesi fa impossibilitate ad uscire dai rispettivi Paesi. Costante il rinnovo del parterre espositivo, sintomo della vivacità del settore. Cosmoprof Worldwide Bologna attirerà in città buyer da più di 50 Paesi. A facilitare il networking e le relazioni commerciali in fiera saranno le rinnovate dotazioni della piattaforma digitale Cosmoprof My Match, servizio di match-making sempre più apprezzato dagli addetti ai lavori.