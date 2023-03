Mastrocola: "Ricordare è la maggiore forma di invenzione"

La storia che raccontiamo questa settimana a "Incipit" ha per protagonista una bambina nata in un’Italia che non c’è più. Una bambina che si sente sempre sbagliata perché - come dice lei - "non riesce mai a entrare nelle cose e a viverle davvero". Quella bambina è la protagonista della “Memoria del cielo”, il nuovo romanzo di Paola Mastrocola da poco tornata in libreria per i tipi di Rizzoli (pp. 272, euro 19). Nel romanzo, la bambina chiama Donata, nasce nella Torino degli anni Cinquanta da una madre bellissima che fa la sarta e da un papà che arriva dall’Abruzzo per realizzare il sogno della sua vita: fare l’impiegato alla Fiat. È lei, Donata, a raccontare e a ricordare quella storia, ed è lei a dirsi convinta che “esiste un’esattezza inventata dei ricordi, lo so che esiste”.