Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 14 marzo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 marzo.

Venere continua a essere benefica e vi porta eccellente forma fisica se nati dal 15 al 20 aprile. I nati dal 2 al 14 aprile avranno anche Marte dalla loro parte e gli stessi due pianeti vi aiuteranno a vivere una buona giornata amorosa se nati nella prima decade. A lavoro chiudete ogni compito con garbo e responsabilità.

Sole e Mercurio vi rivitalizzano a livello sociale se nati dal 5 al 10 maggio. Nettuno potenzia le vostre facoltà di percezione e sensualità in amore se nati ad aprile, mentre a lavoro i nati a inizio maggio avranno Urano favorevole.

Nulla di grave ma un po’ di atteggiamenti frenetici oggi li metterete in atto. C’è anche la necessità di doversi sintonizzare un pochino meglio con la vostra dolce metà, sottolineata da Saturno, Mercurio e Nettuno ma anche Sole. Lavorate duramente per un progetto a cui tenete molto.

Saturno, Sole, Mercurio e Nettuno vi forniscono equilibrio in ogni campo oggi. Se nati dal 12 al 18 luglio emergono le condizioni necessarie affinché tutto vada bene con la vostra dolce metà. I nati nella seconda decade verranno particolarmente apprezzati in ufficio.

Luna vi favorisce generosamente per buona parte della giornata e in tutti i campi, specie se nati dal 15 al 22 agosto. Mercurio, Sole, Saturno e Nettuno sono in ottima posizione amorosa se nati dal 27 luglio al 9 agosto. Luna e Giove vi danno modo di lavorare bene se nati nella terza decade.

Saturo, Sole, Mercurio e Nettuno portano un po’ di confusione nella vostra giornata oggi. Plutone e Urano sottolineano invece una grossa componente passionale se nati in seconda e terza decade. Se lavorate come liberi professionisti Urano e Plutone vi faranno raccogliere i meritati frutti dei vostri sforzi.

Marte vi è amico e vi aiuta a programmare una giostra di piaceri durante la giornata. Sempre Marte, insieme a Luna, vi dona una dimensione emotiva e sentimentale molto caratterizzante. Luna inoltre è molto positiva per i lavoratori della terza decade.

Alti e bassi oggi con Mercurio e Sole che però splendono per voi. Plutone vi spinge a mostrare un po’ di più i vostri sentimenti nell’inizio di una nuova relazione. Gli astri vi aiutano anche a lavorare trovando i giusti compromessi nella giornata.

I nati dal 6 al 15 dicembre avranno Giove positivo al loro fianco, quelli a novembre e dal 3 al 9 dicembre potranno vantare Sole e Mercurio insieme con grande profondità emotiva in dono. Guardate con orgoglio ai risultati raggiunti in ufficio.

Sole e Mercurio vi assicurano una discreta sicurezza in voi stessi e vi danno anche grande salute. I nati nella seconda decade fanno emergere la volontà di costruire solide basi sentimentali, mentre a lavoro Urano vi aiuta se nati nella seconda decade.

Venere e Giove vi trattano bene se nati dal 9 al 14 febbraio, anche Plutone peraltro favorisce i nati nella terza decade. Saturno, Sole e Mercurio vi vogliono più profondi ed empatici nel rapporto di coppia. Nettuno invece vi spalleggia a lavoro se nati nella terza decade.

Sole, Mercurio e Saturno vi danno vitalità e socialità, in particolare Saturno aiuta i nati nella prima decade ad attenuare la possessività in amore. I nati nella terza decade invece avranno in Mercurio un notevole alleato lavorativo.