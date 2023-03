Bambini in viaggio, 20 cose da non perdere a Napoli

Piazza del Plebiscito è uno dei simboli di Napoli oltre ad essere una delle piazze più belle d’Italia. La piazza, nata come slargo davanti a Palazzo Reale, ha poi assunto le dimensione e le fattezze attuali nell’800 diventando uno dei luoghi iconici della città. Qui potrete fare tappa per un caffè al locale storico più famoso della città, Gambrinus risalente al periodo dell’Unità d’Italia.

Spaccanapoli

Partendo dalla galleria, a circa un chilometro percorrendo via Toledo, arriverete in Piazza Dante e da qui procedendo per Piazza del Gesù Nuovo arriverete al cuore pulsante della città: Spaccanapoli.

Qui si trova la Napoli più verace, più autentica con i panni stesi e i presepi. Spaccanapoli è il soprannome dato al Decumano Inferiore che divide la città tra nord e sud e che corrisponde a via Benedetto Croce, via San Biagio dei Librai per poi terminare in una parte di via Forcella.

Poco lontano si trovano tantissime chiese come la Basilica di Santa Chiara, la chiesa del Gesù Nuovo e la basilica di San Domenico Maggiore e alcuni tra i siti di interesse storico e artistico più famosi della città come il Cristo Velato nella Cappella di Sansevero.

Passeggiare per queste viuzze, significa assaporare il sapore autentico di Napoli con le sue pizzerie, friggitorie, con i presepi di via San Gregorio Armeno.