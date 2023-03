Zonzers, in arrivo l'App per cercare compagni di viaggio

Lanciata a giugno 2022, oggi conta quasi 8000 utenti tra i 20 e i 35 anni, uniti da escursioni, viaggi e sport. Finora sono state proposte 2300 esperienze di ogni genere, dal Cammino di Santiago all'uscita in snowboard, dalla nottata in bivacco al raduno in skatepark

Reclutare compagni di avventure - che siano escursioni, viaggi, uscite sulla neve o con il surf - per creare legami più veri di quanto accada sui social tradizionali e restare in contatto con la natura, “abbandonando la zona di comfort” È questo l'obiettivo della app Zonzers, “il social delle Avventure”, che vede gli utenti proporre alla community le proprie esperienze per ricevere richieste di partecipazione e trovare nuovi compagni con cui viverle. L'app è stata lanciata a giugno 2022, e oggi conta quasi 8000 utenti - che si fanno chiamare scherzosamente 'zonzers' come il nome della app - iscritti da ogni parte d'Italia. La maggior parte di loro ha tra i 20 e 35 anni; finora sono state proposte 2300 esperienze di ogni genere, dal Cammino di Santiago all'uscita in snowboard, dalla nottata in bivacco al raduno in skatepark.