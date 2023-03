2/11 ©Ansa

A Roma entrata gratis per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 9.00 - 17.30, ultimo ingresso un'ora prima). L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’ingresso libero è compatibile con la capienza dei siti con obbligo di prenotazione solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9.00 - 19.00)

