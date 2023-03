Eventi per bambini, 5 cose da fare a marzo

All’Ostermarkt si trovano uova dipinte a mano per decorare raffinati alberi di Pasqua, dolci pasquali, decorazioni per la casa, ramoscelli d’ulivo, giochi, oggetti d’artigianato, caratteristiche raffigurazioni sacre e specialità tirolesi da gustare. La domenica delle Palme poi, si svolge la Caccia delle uova pasquali. Tutta la città poi è disseminata di uova gigantesche.

Sempre a Roma, al MaXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo , sono previsti percorsi di apprendimento specifici per i diversi target (bambini, anziani, esperti d’arte, semplici curiosi e anche persone non abituate a frequentare l’arte), e vengono organizzate nei weekend delle attività per famiglie con bambini, anche relative alle mostre in corso.

Trona in Trentino, dal 1° all’8 marzo, la nuova edizione di HappyCheese , una gustosa iniziativa organizzata dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti per riscoprire i sapori e i prodotti della zona (anche quelli delle mele e della birra). HappyCheese, ovvero l’aperitivo di montagna, è disponibile nella versione tradizionale presso i locali aderenti, “HappyCheese Street food” (nelle piazze e tra le vie di Cavalese e Moena, novità 2023) e “HappyCheese Sound” (con accompagnamento musicale).

Festa di san Giuseppe

Il 19 marzo si celebra a Valguarnera Caropepe, nel centro della Sicilia a 21 km da Enna, la Festa di San Giuseppe, per tradizione il santo più venerato della città. La Festa di San Giuseppe inizia già nove giorni prima con la recita della Novena, con cui la cittadina esprime la propria devozione a San Giuseppe meditando sulla sua figura e rivolgendogli le proprie preghiere. Le Tavolate di San Giuseppe rappresentano la peculiarità dell’evento: enormi tavoli di legno a gradoni, imbanditi con tovaglie di lino, vengono allestiti davanti alla chiesa di San Giuseppe e imbanditi con pietanze e cibi della tradizione locale come segno di ringraziamento. Tra i piatti tipici ci sono la pasta con il miele, la pagnuccata, i cannoli con la ricotta e la crema, le cassatelle, il torrone e le fritture di verdure. Il pane ha un ruolo da protagonista sulla tavola e viene modellato e infornato con forme di angeli e di strumenti da falegname, per ricordare il lavoro di San Giuseppe. Dopo il corteo dei panificatori, la statua di San Giuseppe viene portata in processione per le vie della città.