“Gentiluomo in mare”, la novella perfetta inabissatasi 80 anni fa

Pubblicato per la prima volta nel 1937, il racconto lungo di H.C. Lewis è rimasto fino ad oggi ignoto in Italia. Adesso Adelphi lo porta in libreria per le cure di Marco Rossari. Che in questa intervista ne racconta la forza e la compiutezza narrativa

"Quando Henry Preston Standish precipitò a capofitto nell’Oceano Pacifico, il sole stava sorgendo all’orizzonte". Così inizia "Gentiluomo in mare", il racconto di Herbert Clyde Lewis, finora inedito in Italia, che la casa editrice Adelphi ha da poco pubblicato per le cure di Marco Rossari.

Il "Gentiluomo in mare" è Henry Preston Standish, un trentacinquenne che ha trascorso la vita vestendo in modo decoroso e compiendo perfino da adolescente la scelta corretta. Fino a quando, alle 5.23 di un mattino, complice una macchia d’unto, cade in acqua dal piroscafo dove si trova. Ed è da qui che Herbert Clyde Lewis imbastisce questa storia levigata che sembra strutturata come un noir: perché nel momento in cui Standish tocca l’acqua e il piroscafo si allontana nell’indifferenza generale, il lettore intuisce che inevitabilmente morirà, eppure la forza attrattiva di quella narrazione non scema mai.