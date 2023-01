5 mostre per bimbi da non perdere a febbraio, i mattoncini e la magia

Musei, mostre ed eventi dedicati ai bambini. Ma che piacciono anche ai grandi. Dalle installazioni con i palloncini, ai mattoncini, gli incantesimi, una notte con gli squali, fino alla scienza del corpo umano alla portata dei più piccoli. Insomma, divertimento per tutti!. ascolta articolo Condividi

Febbraio ricco di eventi per i bambini. Mostre, istallazioni, musei... tante proposte dedicate a oro e alla loro curiosità e voglia di scoprire cose nuove. BRICK ART L’arte dei mattoncini Prorogata fino al 21 febbraio a Torino dopo due fine settimana da record con un afflusso di oltre 1.500 persone al giorno, la mostra BRICK ART viene prorogata a grande richiesta del pubblico. Di comune accordo la produzione Next Exhibition, gli artisti di Piemonte Bricks e la location di Palazzo Barolo hanno deciso di emozionare e divertire ancora per qualche settimana il pubblico di grandi e piccini. Confermati anche nuovi laboratori didattici sabato 4 e sabato 11 febbraio, sempre in compagnia dello staff di Piemonte Bricks per realizzare in mattoncini una simpatica maschera di Carnevale. In mostra cinque le aree tematiche - le principesse delle favole, i supereroi, l’hangar di Star Wars, il diorama western e i monumenti di Torino (questi ultimi a cura degli autori Miriana Russo e i fratelli Luca e Marco Giannitti). Tra questi ultimata finalmente la Palazzina di Caccia di Stupinigi, new entry della collezione e subito salita alla ribalta come uno delle opere più fotografate in mostra. Per poter visitare al meglio la mostra e partecipare ai laboratori, si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita on-line. Palazzo Barolo Via Corte d’Appello 20/c – 10122 Torino https://mostrabrickart.it/

SUPERMAGIC INCANTESIMI Festival internazionale della Magia - 19ª edizione Lo spettacolo con i migliori illusionisti del mondo va in scena, dal 2 al 12 febbraio, al Teatro Brancaccio di Roma. Il nuovo imperdibile spettacolo con i più grandi talenti e campioni internazionali di arte magica, prestigiatori, illusionisti, manipolatori e mentalisti, tra i più famosi al mondo insieme sullo stesso palco per farvi vivere un’indimenticabile esperienza. Uno spettacolo ancora più magico dei precedenti per far entrare il pubblico in un mondo dove l’ordine naturale delle cose è stravolto, dove le certezze sono sospese, dove è possi-bile vivere il fantastico e sognare ad occhi aperti. Sorprendenti grandi illusioni ed effetti speciali, momenti poetici e sognanti e irresistibile divertimento renderanno anche questa 19ª edizione di Supermagic un evento memorabile da non perdere. Si esibiranno: JUNWOO PARK (Corea del Sud) • Campione Mondiale di Manipolazione THOMMY TEN & AMÉLIE (Austria) • Campioni Mondiali di Mentalismo DING YANG (Cina) • Premiata al Campionato Mondiale di Arte Magica TIM SILVER (Francia) • Illusionista dell’Anno TIMO MARC (Germania) • Premiato Illusionista più Creativo GAETANO TRIGGIANO (Italia) • Migliore Illusionista italiano SAMUEL (Italia) • Vincitore Italia's Got Talent Per info www.supermagic.it

“Notte con gli squali” all’Acquario di Genova L’Acquario di Genova propone per i bambini dai 7 agli 11 anni un’esperienza alla scoperta dell’ambiente marino notturno. L’appuntamento di “Notte con gli squali” prevede una visita dell’Acquario per osservare come i suoi ospiti si comportano al calare del sole, la nanna davanti alla vasca dei predatori del mare, il risveglio e la colazione finale. Tutte le info https://www.acquariodigenova.it/

Museo di Storia della Medicina di Padova Il MUSME – Museo di Storia della Medicina, è una realtà museale di nuova generazione a Padova che racconta ai bambini, e agli adulti, il percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della Scuola medica padovana. Ricco il calendario di proposte didattiche per le famiglie e i bambini da 6 a 10 anni, “EsperiMUSME“, laboratori didattici con lo scopo di avvicinare i bambini che frequentano la scuola primaria a tematiche quali il corpo umano, l’igiene, l’alimentazione, i cinque sensi, la genetica. Tutti i laboratori prevedono due momenti: uno più scientifico, ricco di spiegazioni e confronti sul tema trattato, l’altro più ludico, per coinvolgere con giochi ed esperimenti ogni fascia d’età. Prossimi appuntamenti: 11 febbraio (ore 15.30), 16 febbraio (ore 16.30) e 21 febbraio (ore 17). https://www.musme.it/