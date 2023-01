Bambini in viaggio, 14 cose da fare tra Valle d'Aosta e Trentino

Godersi la montagna con i propri bambini è un regalo che ogni genitore dovrebbe farsi. Vederli stupiti delle tante meraviglie della natura, è una soddisfazione senza paragone. Oggi vi proponiamo due mete: il Trentino con le sue tante offerte per famiglie, e il Monterosa con tre rifugi accessibili anche ai bambini, per un'esperienza in alta quota indimenticabile ascolta articolo Condividi

Febbraio, carnevale, vacanze, neve, sci. Un mix perfetto che può avere molte destinazioni. Noi oggi vi proponiamo il Trentino e il Monterosa per far divertire sulla neve i bambini, anche ad alta quota, e concedere a mamma e papà il tempo per coltivare la passione per lo sci o per rilassarsi al centro benessere. In Trentino ci sono 48 scuole di sci con oltre 2600 maestri, molti abilitati all’insegnamento ai giovanissimi ed anche per migliorare lo stile di mamma e papà. Ad attendere gli ospiti più piccoli, in ogni località, ci sono Baby Park dove possono trascorrere ore spensierate seguiti per l’intera giornata da personale specializzato. Organizzati per la maggior parte direttamente dalle Scuole di sci, anche i Kindergarten propongono programmi giornalieri davvero ricchi di attività, dai laboratori artistici a quelli per imparare a fare lo strudel, ai giochi sulla neve, letture animate ed esperienze nella natura invernale. Per i bambini che vogliono provare l’ebrezza di un pranzo o una cena ad alta quota, le nevi del Monterosa sono un’ottima soluzione, anche a duemila metri di quota. Vi proponiamo oggi baite, ristori e rifugi, raggiungibili anche a cena col servizio di trasporto su gatto delle nevi.

TRENTINO Alpe Cimbra A Maso Guez i bambini hanno la possibilità di vivere una bellissima esperienza: insieme a Serafino possono partecipare ad un trekking sulla neve con le sue simpatiche caprette lungo il Sentiero dell'acqua. E al ritorno gustare gli squisiti formaggi prodotti al maso assistere alla lavorazione del latte. www.alpecimbra.it.

Altopiano della Paganella Le nevi della Paganella sono un grande parco giochi: piste da gommoni e slittini, uno scivolo gigante e una pista per mini-quad, miniclub, passeggiate nella natura e tanto altro ancora. Una delle novità riguarda il Campo Scuola Rindole di Andalo che si è dotato di due nuovissimi tapis roulant di 50 metri per principianti. A disposizione del pubblico e delle Scuole Sci c’è ora un’area di circa 2.000 metri quadrati, adibita a zona primi passi riservata ai più piccoli. A Molveno, invece, una nuova pista di slittino sull'altopiano di Pradel si aggiunge a quella già presente presso il rifugio Meriz sulla Paganella. Sulle piste da sci dei prati di Gaggia c’è poi il “Biblioigloo”, una magica bolla a 1333 mt. slm dove trovare momenti di relax in compagnia di libri e riviste, ed un angolo morbido per i più piccini. www.visitdolomitipaganella.it

Valle di Cembra Tutta la famiglia può condividere questa esperienza davvero particolare: una notte in yurta, la tenda mongola del rifugio Potzmauer. Il giusto finale di una avventura speciale che ha inizio dai Masi Alti di Grumes in val di Cembra, località da dove si parte verso l’imbrunire con le ciaspole ai piedi per una facile escursione di 2h nei boschi con meta il rifugio, dove si degusta una cena a base di piatti tipici. E poi tutti a nanna al calduccio nella Yurta mongola. A Bedollo, invece, sull’Altipiano di Pinè, è possibile divertirsi con tutta la famiglia al Winter Park Pradis-Ci, un parco innevato dove sciare e slittare, con pista da snow tubing, per bob e slittino, impianto di risalita e tapis roulant. www.visitpinecembra.it Rovereto e Vallagarina Se in famiglia tutti amano camminare la proposta della Scuola sci Monte Baldo è da cogliere al volo. Si tratta di una serie di escursioni guidate con le ciaspole per vivere la montagna d’inverno e la magia della neve negli ambienti dell’Altopiano di Brentonico. Le escursioni per bambini e adulti sono programmate tra dicembre e marzo con partenza dalle località di San Valentino e San Giacomo. Quelle per le famiglie in particolare si svolgono di pomeriggio con partenza dal Centro Fondo di San Giacomo. www.visitrovereto.it

Val di Sole Gli otto Family Park sulla neve presenti nelle tre skiarea dell’ambito sono spazi sicuri per l’avviamento dei più piccoli sulla neve: qui possono imparare a sciare e divertirsi tra gonfiabili e discese in slittino, affidati all’esperienza dei maestri di sci che, aiutati da tappeti mobili e giochi gonfiabili, si improvvisano anche animatori per far vivere al bambino giornate divertenti ed educative. Come al Fantaski a Passo Tonale, un parco del divertimento sulla neve con un’area giochi che offre due facili piste da sci complete di tapis roulant. A Vermiglio, accanto al Centro del fondo, c’è il Family Park Bruscadèla, dove i bambini possono slittare in totale sicurezza sulla neve su bob, slitte e gommoni. Tra le esperienze più emozionanti c’è “Come in una favola”, un’escursione sulla neve tra i boschi in slitta trainati da Jenny e Gelo, una coppia di cavalli avelignesi, e che si conclude con una cena in agritur. https://www.visitvaldisole.it/it/esperienze/come-in-una-favola

Madonna di Campiglio e Pinzolo L’alta Val Rendena, con le località di Pinzolo e Madonna di Campiglio è diventato il primo Distretto Famiglia del Trentino. Un obiettivo perseguito dalle Funivie Pinzolo che hanno creato a Prà Rodont, sul Dos Sabiòn, un’area dedicata alle famiglie con bambini e, in generale, a chi comincia a sciare grazie a due facili piste primi passi, ad uno snowpark primi salti per chi vuole cimentarsi nel freestyle e al Family park Rendy. Anche a Madonna di Campiglio è stato creato un piccolo snowpark riservato alle Scuole, ai principianti e alle famiglie, il Mini Ursus Snowpark a Pradalago. Sempre per i più piccoli le Guide Alpine campigliane propongono escursioni con le racchette da neve al mattino, nel pomeriggio e anche di sera con cena in rifugio. Ogni mercoledì e sabato invece dalle 14.00 alle 17.00; Piccoli Alpinisti Crescono è una semplice escursione con merenda e uscita con il gatto delle nevi. info@mountainfriends.it

Val di Fiemme Tra le attrazioni più ambite da bambini e famiglie nello Ski Center Latemar c’è l’Alpine Coaster Gardoné, situato a pochi passi dalla stazione a monte della cabinovia che sale da Predazzo. Basta sedersi ed allacciarsi le cinture per divertirsi sui 980 metri del bob su monorotaia disegnato tra salti, dossi e paraboliche. A poca distanza dalla telecabina si può poi percorrere La foresta dei draghi, un sentiero tematico soleggiato e panoramico per bambini e famiglie. Una passeggiata di un’ora di 1,4 km tra opere di land art di fronte ai campanili del Latemar da scoprire grazie a tre giocolibri. A Bellamonte, per tutta la famiglia, il Baby Club La Tana degli Gnomi attende gli amanti della neve dai 18 mesi in su. Qui i bambini posso divertirsi e raccontarsi, cucinare e partecipare ad originali laboratori creativi. Nel Laricino Free Baby Park a Bellamonte i più piccoli possono avvicinarsi, liberamente ed in piena sicurezza, allo sci. A Lavazé - Passo Oclini, lo Snowpark Greta & Gummer invita i più piccoli al divertimento su giochi, gonfiabili, pista da gommoni e da bob. La novità in questa variegata proposta è la pista per MiniQuad elettrici (6-16 anni di età). “Il Regno dei Draghi”, “Cermislandia” e “Bip Club” sono altri attrezzatissimi Ski-Kindergarten in valle. www.visitfiemme.it

Val di Fassa Tapis roulant, miniescursioni con le ciaspole in boschi incantati, giri in motoslitta, baby fiaccolate, pupazzi colorati, igloo, battaglie di palle di neve. In val di Fassa tutto è a misura di famiglia, dall’ospitalità nei family hotel, alle cinque scuole di sci che si fregiano del Sigillo d’Oro, riconoscimento per l’eccellenza nell’insegnamento ai bambini, e di tante tipologie di corsi e strutture per l’animazione. Non da ultimi, i fantastici babypark e asili sulla neve, regno di giochi per i più piccoli, un grande parco giochi all'aria aperta, dove i bambini insieme alla neve sono gli assoluti protagonisti. Sono il Kinderland e il Fun Park di Canazei, il Ciampark di Alba di Canazei, il più alto della Val di Fassa, il Kids Paradise a Passo San Pellegrino, il Lusialand - Chalet Valbona e il Fiabilandia - Prato di Sorte a Moena, Banzimalia Winter Park e Kinderland a Campitello di Fassa e il Kinderpark Ciampedìe. www.fassa.com/it/cosa-fare/famiglia/parchi-gioco-sulla-neve

San Martino di Castrozza La novità è nella zona di Tognola, lungo il Carosello delle Malghe, il nuovo percorso sci dedicato ai bambini, l’Ape Barry Kids Funslope, dove i piccoli sciatori percorreranno facili curve scoprendo ed esplorando lungo il tragitto la casa dell'ape Barry, che poi incontreranno per ricevere il cinque da Barry in persona per aver completato il percorso. Sulla piattaforma Dolomiti Family Adventures le famiglie possono trovare moltissime proposte settimanali a partire dal periodo natalizio, anche in collaborazione con il parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino, come le passeggiate sulle tracce degli animali lungo il Sentiero Marciò a Paneveggio o la nuova proposta a Villa Welsperg, sede del Parco, il cui filo conduttore sarà il “Tiglio”, al centro di un laboratorio erboristico. www.sanmartino.com

MONTEROSA Per i bambini ecco il candore del più grande massiccio d’Europa, servito da un comprensorio sciistico d’avanguardia che si estende ai piedi di vette mitiche che disegnano i confini tra Italia e Svizzera. Freeride, snowboard, sci ma anche escursioni su pelli di foca o ciaspole per attraversare boschi e laghi alpini, creano uno scenario unico. Vi proponiamo un’esperienza diversa per i più piccoli: una cena ad alta quota, da gustare con un occhio puntato al panorama della valle, o ai milioni di stelle che sovrastano le creste del massiccio del Monte Rosa la scelta non manca. Ecco tre ristoranti aperti tutto l’inverno, raggiungibili sia con gli impianti di risalita che tramite gatto delle nevi.

Taconet – Rifugio Paradisia, Val d’Ayas Questo ristoro, raggiungibile con la funicolare di Frachey, è situato a quota 2070 m e propone una cucina genuina con ingredienti KM0 in un locale dall’impronta molto giovanile. Le specialità della casa sono sicuramente la tartiflette e la zuppa valdostana, ma anche una vasta scelta di formaggi, salumi e sfiziose tartare. Info & Prenotazioni: https://www.facebook.com/Taconet.rifugioParadisia

Punta Jolanda, Gressoney-la-Trinité Saliamo decisamente di quota: il rifugio Punta Jolanda, raggiungibile da Gressoney-la-Trinité con l’omonima seggiovia, si trova a ben 2300 m di altitudine e gode, grazie a un’esposizione invidiabile, di tantissime ore di sole ogni giorno per tutto l’inverno. Un ampio menù di cucina valdostana con un tocco transfrontaliero in cui figurano bourguignonne, pierrade, brasserade e raclette, il profumo della legna da ardere, una mini-pista da bob per i più piccoli e, ovviamente, sullo sfondo sua maestà il Monte Rosa Info & Prenotazioni: http://www.cenainquota.it/