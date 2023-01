Il mondo dei motori a “360 Km all’ora on air”

Compie un anno la trasmissione radiofonica "360 KM/H On air" di Christian Basini e Matteo Varallo, contenitore di approfondimento legato al mondo dei motori che va in onda tutti i giovedì su Hey Dj Radio - Brianza Senza Confini. Il programma innovativo si è posto da subito l’obiettivo di cogliere, attraverso la radio, il lato umano dei piloti prima ancora di quello tecnico. Interviste, inchieste e talk in un’ora di conduzione per portare gli ascoltatori a conoscere anche tutti gli aspetti che spesso, nel mondo dei motori non vengono valorizzati.

Il sogno di portare la radio nelle gare estere

leggi anche

Villenueve - Pironi, su Sky il doc sulla storia di due leggende

Una trasmissione cresciuta puntata dopo puntata con ascolti record in tutta Italia e non solo e interventi di giornalisti esperti del settore quali Mara Sangiorgio, Max Temporali e Claudia Peroni, ma anche tanti nomi importanti della Formula Uno e del Motomondiale di ieri e di oggi. “Siamo partiti senza troppe pretese e, se vogliamo anche un po’ per gioco - ha detto Matteo Varallo a Sky Tg24 -. Sapere che oggi il nostro format è un punto di riferimento non solo per i piloti ma anche per gli appassionati e gli Autodromi italiani ci riempie il cuore di gioia”. L’obietto del 2023 è quello di andare oltre-confine portando la radio anche nelle gare estere. Non solo Formula Uno e Moto Mondiale ma anche GT Open, WEC, motonautica. Tutto ciò che ha un motore!