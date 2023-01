Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 gennaio segno per segno

Giove è molto espansivo e porta gioia in famiglia se nati nella prima decade. Mercurio contrario vi impone di controllare la salute. In amore siete alla ricerca di un sentimento che sfiori la perfezione se nati dal 9 al 14 aprile. A lavoro Mercurio, Sole e Plutone oggi portano un po’ di tensione.

Sole vi porta buona salute e fermezza di carattere se nati dal 13 al 19 maggio. Mercurio vi darà una buona combinazione amorosa con il partner, mentre a lavoro mostrerete a tutti di avere la strada spianata.

Venere e Saturno vi fanno belli se nati dal 23 al 25 maggio, con Nettuno che però è contrario in amore per i nati di giugno. Se nati nella terza decade, prendete tempo per alcune questioni di lavoro.

Mercurio oggi mette un po’ in subbuglio il tono e l’umore nei rapporti familiari. Plutone, Sole e Mercurio saranno in contrapposizione frontale per ciò che concerne l’amore, mentre a lavoro servirà molta pazienza se nati nella terza decade.

Venere e Saturno favoriscono i nati di prima e terza decade. Luna inoltre, insieme a Marte, vi dona energia e slancio in ambito amoroso se nati nella seconda decade. A lavoro Sole è in splendida posizione se nati dal 18 al 22 agosto.

Sole, Plutone e Mercurio ma anche Urano sono tutti dalla vostra parte. In particolare i primi 3 pianeti citati vi daranno un piano affettivo molto soddisfacente, mentre a lavoro dovrete riprendere dei colleghi un po’ pigri e sfaticati.

Giove, Mercurio, Sole e Plutone non sono in buon apporto con voi. Salute discreta, mentre in amore non accanitevi con questioni di principi che potrebbero far irritare la persona che amate. Se nati dal 9 al 17 ottobre i capi potrebbero tartassarvi un po’ a lavoro.

Mercurio, Plutone e Sole vi inviano ottimi influssi a livello di forma fisica e salute. Nettuno e Sole vi daranno la possibilità di risultare brillanti e irresistibili in amore, mentre a lavoro – se nati a novembre – risolverete una situazione delicata con lucidità e determinazione.

Giove vi propone momenti esaltanti se nati a novembre. Luna favorisce i nati nella terza decade mentre Venere, Giove, Plutone, Saturno e Mercurio vi rendono uno dei segni top in amore. Venere e Saturno inoltre sono favorevoli anche a lavoro.

Mercurio, Sole e Plutone splendono per voi, insieme a Urano. Avete grande voglia di tenerezza e non lo nascondete al vostro partner oggi. Siete anche fiduciosi per una richiesta lavorativa inoltrata di recente: avrete ottime notizie se nati nella terza decade.

Saturno vi fa innalzare il livello di intelligenza, anche se in amore Urano è dissonante per i nati nella seconda decade. Plutone e Mercurio sono però sorridenti. A lavoro Marte favorisce i nati dal 4 al 12 febbraio.

Marte vi osteggia nel rapporto con i figli ma Sole e Plutone vi proteggono. Se nati dal 13 al 19 marzo Plutone e Nettuno vi proteggono in amore, mentre a lavoro troverete delle nuove carte vincenti.