Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 gennaio segno per segno

Befana con transiti in miglioramento per voi. Saturno vi regala intelligenza, attenzione alla concretezza e capacità di percezione se nati nella seconda decade. Se nati nella terza, invece, Mercurio e Plutone saranno un po’ dissonanti in amore. Regolatevi a livello monetario perché Giove è un po’ contrario.

Plutone e Nettuno sono in costante aspetto positivo se nati nella terza decade e vi daranno grande grinta, così come Mercurio e Sole. Urano e Sole inoltre vi daranno grande sintonia con la vostra dolce metà. Urano e Saturno infine vi invitano a spendere i vostri soldi con oculatezza.

Discreta forma fisica e mentale oggi con Saturno che vi dona ottime capacità di tempismo decisionale se nati dal 12 al 17 giugno. I single avranno sempre Saturno in modalità positiva se nati dal 13 al 19 giugno. Fate attenzione: Nettuno è negativo, niente shopping selvaggio!

Siete in splendida forma grazie a Nettuno in angolo favorevole se nati nella terza decade: vi regalerà fantasia e genialità. Non siate troppo impulsivi e veementi con la vostra dolce metà oggi, mentre a lavoro Urano e Nettuno vi chiedono più attenzione nella gestione del denaro se nati in seconda e terza decade.

Avete voglia di primeggiare anche oggi, nel giorno della Befana. Marte è vostro amico se nati dal 6 al 10 agosto e dal 17 al 22 dello stesso mese. Se siete single potreste non resistere alle seduzioni di una persona conosciuta da poco. Marte e Giove vi condizionano un po’ negli acquisti.

Mercurio è vostro amico e aumenta sensibilità e intuito. Sole vi regala ottimismo e bonomia, in amore Urano e Plutone vi porteranno addirittura a osare. Mercurio vi dona raziocinio nelle spese.

Clima molto favorevole oggi grazie a Venere, Marte e Saturno, in particolare per i nati a ottobre. Non riuscite a esprimere il vostro amore per il partner desiderato? Non scoraggiatevi e dichiaratevi! Plutone vi frena un po’ nelle spese se nati nella terza decade.

Befana briosa e allegra per voi grazie agli alleati Sole e Nettuno. Se avete iniziato una nuova storia d’amore i pianeti vi favoriscono qualora foste nati dal 31 ottobre al 7 novembre. Sole, Mercurio e Plutone vi assicurano la capacità economica di spendere.

Marte e Nettuno sono dissonanti e non potreste quindi sempre controllare i toni. Venere accompagna le vostre mosse nei flirt sentimentali, mentre Saturno vi facilita le spese ma Marte è comunque negativo a riguardo.

Urano guida una festività della Befana gioiosa e Serena. Amore ed eros si combinano con la giornata odierna, mentre Giove è un po’ imbronciato a livello di spese.

Venere e Saturno vi forniscono freschezza mentale, così come anche Saturno se nati dal 29 gennaio al 4 febbraio. Dialogo sincero con la vostra dolce metà in amore, mentre Plutone vi sorride ma, al tempo stesso, chiede cautela nelle spese.

Marte vi ostacola ma Nettuno vi fa curiosi verso il nuovo e il diverso. Urano vi fa perdonare qualche mancanza da chi vi vuole bene, mentre nello spendere non vi mancherà disinvoltura.