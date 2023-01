Oroscopo del 5 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Un po’ di stanchezza oggi come indica Sole per i nati nella terza decade. Niente di grave, però, anche perché Venere vi illumina di fascino in amore se nati ad aprile. Siate però diplomatici! Quali sono i nati più fortunati di oggi per ogni segno? Per l’Ariete certamente quelli del 1929, 1939, 1963 o 1975.

Mercurio favorisce un clima sereno in famiglia e Giove vi fornisce la giusta capacità di venire incontro alla persona amata. Plutone vi dona i suoi favori in amore mentre i nati più fortunati saranno quelli del 1998 o 1999.

Saturno vi predispone a buonumore e allegria, spianando anche i vostri passi in amore. Se nati dal 1975 al 2010 sarete inoltre molto fortunati, esaltati e gioiosi.

Alti e bassi nel quadro astrale con Mercurio che vi può far avvertire variazioni di toni e umore. Vivete un po’ di distanze emotive passeggere con la vostra dolce metà ma non date troppo peso, passeranno. Se siete nati dal 1951, nel 1975 o nel 1998 sarete molto fortunati.

Giove vi regala una giornata molto equilibrata e anche la persona che avete al vostro fianco vi fa battere il cuore sempre più. La buona sorte vi favorisce se nati nel 1987 e nel 1998.

Giornata molto tranquilla e da passare con gli affetti sinceri se nati a settembre. I single della terza decade avranno un Plutone molto sorridente, mentre per quanto riguarda la fortuna i nati nel 1975, nel 1987 e nel 1998 saranno favoriti.

Venere aumenta la vostra sensibilità e anche l’intuito. Il vostro cuore vi chiede di ascoltare le sue ragioni se nati nella terza decade, come spera anche Saturno. Se nati nel 1975, nel 1998 e nel 2010 sarete fortunatissimi.

Sole, Mercurio e Nettuno rallegrano il vostro panorama generale, così come Mercurio e Sole vi daranno una vita affettiva molto buona. I nati nel 1963 e nel 1975 saranno molto fortunati oggi.

Clima familiare sereno, con Saturno che vi apre il cuore ai sentimenti se nati nella terza decade. Giove vi fa fortunati se siete nati nel 1939, nel 1951, nel 1998 e nel 2010.

Urano e Mercurio vi stimolano ad adattarvi a situazioni familiari se nati nella terza decade. Un po’ di buona volontà e tenacia in amore non guasterebbero, però! I nati nel 1963 e nel 1987 faranno grandi fortune!

Saturno vi aiuta a smussare con garbo alcune situazioni familiari d’attrito. Venere vi aiuta in amore se nati a febbraio, mentre la fortuna non vi volta le spalle se nati nel 1975 o nel 2010.

Marte vi tiene il broncio se nati a marzo ma Plutone vi dona un appeal erotico smagliante se nati dal 16 al 20 marzo. Giove vi porta tanta fortuna se siete nati nel 1987, nel 1998 e nel 2010.