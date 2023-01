Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 gennaio.

Marte vi rende volitivi e vi dà grande entusiasmo per oggi. Quali sono i film che vi rappresentano meglio a livello di segno? Per voi sicuramente “Django Unchained” di Quentin Tarantino. Momento di grande sintonia in amore grazie a Venere e Saturno, mentre a lavoro capi e colleghi vi manifestano una sentita stima.

Saturno è un po’ imbronciato oggi per voi ma Luna risolverà queste negatività. In amore se nati nella terza decade possono emergere alcune ansie possessive. “Otello” del 1952 di Orson Welles è il vostro film di riferimento, mentre a lavoro – se nati dal 22 aprile al 3 maggio – Venere vi farà fare mosse azzardate.

Giornata frizzante e stimolante grazie a Luna, Marte e Venere se nati dal 4 al 12 giugno. Nettuno vi porta a non cogliere a pieno tutti gli eventi della vostra vita se nati dal 9 al 12 giugno. Vi piace svolazzare di fiore in fiore e quindi “Tamare Drewe – Tradimenti all’inglese” è il vostro attuale film di riferimento. A lavoro i colleghi vi ringrazieranno per le vostre dritte.

Giove, Sole e Plutone sono negativi e possono portare stanchezza. Se nati a luglio c’è bisogno di essere amati davvero molto, come succede nel vostro film di riferimento “I ponti di Madison County”. Mercurio vi pungola a lavoro se nati dall’11 al 15 luglio.

Marte vi rende più calorosi e vitali del solito. Il vostro film? “The Queen” con la leonessa Helen Mirren. In amore date prova di grandi capacità di ascolto, mentre Saturno è un po’ dissonante a lavoro.

Ottimi auspici oggi con Plutone che vi induce a osare in campo affettivo. Il vostro film può essere “C’era una volta”, tratto da un racconto di Basile. A lavoro Sole vi fa primeggiare sugli altri.

Marte, Luna e Venere vi daranno grande vitalità e benessere se nati a ottobre. Mercurio vi spinge ad agire con prudenza in amore, come può suggerire anche il vostro film di riferimento, cioè “I Girasoli” di Vittorio De Sica, con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Lasciate correre alcune polemiche sterili tra colleghi.

Calma impareggiabile e necessaria oggi per gestire alcune vicende. Intanto distraetevi guardando “Romanzo Criminale”, film del 2005 con un grande cast corale. Venere è un po’ contraria e vi obbliga a una maggiore dolcezza con la vostra partner, a lavoro invece Urano vi farà dare una regolata a livello di spese.

Venere è molto bendisposta così come Giove. Vi piace l’avventura e quindi amate anche i film della saga di Indiana Jones! In amore siete molto soddisfatti grazie a Venere, a lavoro Saturno e Giove spianano i passi dei nati in seconda e terza decade.

Orizzonte dei transiti mediamente positivo. I vostri gusti cinematografici vi consigliano per il vostro segno “Il nome della rosa” con Sean Connery. Per ciò che riguarda l’amore mostrate i vostri sentimenti con serietà e dolcezza, attenzione invece a non strafare nell’ambito lavorativo.

Venere e Saturno vi faranno gestire con attenzione qualche piccolo capriccio familiare. “The Prestige” del 2006 è il vostro film preferito, con l’Acquario Christian Bale sugli scudi. Luna vi obbliga a non imporvi più di tanto con il partner mentre Marte vi dà il giusto piglio in ufficio.

Plutone, Nettuno, Saturno, Sole, Mercurio, Giove e Urano sono con voi, solo Marte è contrario. Film giusto per il vostro segno? Lo straordinario “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick. Giornata di particolare sintonia con li vostro partner, mentre a lavoro Saturno vi invita alla prudenza.