Cosa fare ad Halloween a Verona, gli eventi da non perdere

Non solo dolcetti e scherzetti! L’attesissimo ponte di Ognissanti offre svariate occasioni di divertimento e cultura. Tantissimi per questo fine settimana gli eventi da non perdere a Verona ed in provincia, aspettando Halloween ascolta articolo Condividi

Cosa fare a Verona e dintorni ad Halloween? Ovviamente Gardaland sarà vestita a festa con i fantastici "Venerdì da paura", l’evento più divertente della stagione che quest’anno raggiunge la ventesima edizione. A Verona invece ci sono i gatti più belli del mondo. Sabato 29 e domenica 30 ottobre, la città scaligera vedrà arrivare centinaia di esemplari da tutta Italia e non solo. Domenica a Malcesine, in piazza Statuto, è in programma la "Festa della Montagna". Un’antica fiera della fine dell’alpeggio, con mostra zootecnica, fattoria didattica, stand gastronomici, mercatino di prodotti locali e di attrezzature per l'agricoltura e giochi per i più piccoli.

Tra castelli e fiera della polenta vedi anche Idee costumi di Halloween per donna e uomo: 15 vestiti da comprare A Torri del Benaco domenica 30 e lunedì 31 ottobre saranno pomeriggi e serate di pauroso divertimento, tra mostri e fantasmi. E quale luogo è più indicato per accogliere mostri e fantasmi? Senza alcun dubbio, il castello! La Fiera della Polenta di Vigasio si svolge dal 6 al 30 ottobre 2022 come sempre all'insegna della qualità e della tradizione. La manifestazione si terrà presso gli impianti sportivi di via Alzeri.

Sette teatri per una produzione leggi anche I 30 migliori film ambientati nella notte di Halloween. FOTO Per chi ama l’opera al Teatro Filarmonico la prima volta de "La Gioconda" di Ponchielli. Il melodramma più importante dell’Italia appena unificata, dopo i successi di Verdi e prima di quelli di Puccini, va in scena venerdì 28 e domenica 30 ottobre in un nuovo allestimento coprodotto da sette teatri: capofila Verona, che propone per le grandi voci necessarie al titolo l’astro della giovanissima Monica Conesa, i tenori Angelo Villari e Samuele Simoncini, il villain di Angelo Veccia, diretti con Orchestra e Coro dal maestro Ommassini.