Richard Mille presenta l'orologio con le emoji, costa oltre un milione

Un nuovo orologio che celebra la faccia più famosa del mondo, lo smile. A produrlo, in soli 50 esemplari, è Richard Mille, la compagnia svizzera nota per le sue collezioni di orologi lussuosi. L'icona sorridente, la più popolare delle emoji, è stata disegnata da Harvey Ball e poi registrata nel marchio Smiley da Franklin Loufrani. Comparirà nel nuovo modello RM 88 Automatic Tourbillon Smiley: un orologio che, secondo quanto riportato dal sito Hodinkee, richiederebbe una spesa non indifferente di circa 1,25 milioni di euro.

Le caratteristiche

Dotato di calibro automatico CRMT7 il cui sviluppo ha richiesto tre anni di lavoro, questo orologio monta una cassa tripartita grande circa 4,8 x 3,9 cm realizzata in ceramica bianca ATZ e oro rosso 18K 5N con un'impermeabilità fino a 50 metri garantita da due guarnizioni in nitrile e fissata con 12 viti in titanio e rondelle in acciaio inossidabile 316L resistenti all'abrasione. Integra un rotore oscillante in oro giallo 3N a forma di sole, si allaccia al polso con il cinturino giallo di tessuto intrecciato e gode di una riserva di carica di circa 50 ore.

Non solo smile

Nel quadrante sono presenti anche altre emoji, rifinite a mano. Dal cactus in oro giallo al cocktail, dal fenicottero rosa all'ananas. La faccina sorridente è la protagonista, ben evidente e assemblata su un ponte che riproduce un arcobaleno, poi riproposta anche sulla corona.