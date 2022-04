Leclerc, l’orologio rubato può valere circa 2 milioni di euro

E' un pezzo unico l'orologio scippato al pilota della Ferrari Charles Leclerc lunedì sera, a Pasquetta, in una via della Darsena di Viareggio. Si tratta, secondo quanto emerge dall'inventario delle indagini, di un Richard Mille Rm 67-02, cronografo di lusso cui è impraticabile dare un valore reale. Un prototipo è stato venduto all'asta nel 2021 per circa 2 milioni di franchi svizzeri, quasi due milioni di euro ai valori odierni.