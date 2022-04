Leclerc rapinato a Viareggio: rubato un orologio da migliaia di euro

Lo scippo è avvenuto dopo che il pilota è stato avvicinato con la scusa di scattare delle foto. Sul furto indagano i carabinieri ascolta articolo Condividi

Pasquetta amara per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è stato infatti rapinato la sera di lunedì 18 aprile a Viareggio mentre si trovava in via Salvatori in Darsena. Al driver francese è stato sottratto un orologio del valore di svariate migliaia di euro.

Il furto con la scusa di un selfie leggi anche Dramma per Cristiano Ronaldo, morto il figlio durante il parto Secondo una prima versione dei fatti, l’orologio è stato strappato dal braccio di Leclerc dopo che alcuni presunti fan lo avevano fermato per scattare una foto insieme a lui. L'uomo che ha compiuto lo scippo si è dato alla fuga e al pilota francese non è rimasto altro che allertare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto per iniziare i primi accertamenti e raccogliere la denuncia.



La denuncia del personal trainer

leggi anche Lussemburgo, trovata morta 47enne italiana: si sospetta rapina Secondo quanto riportano i media locali, Leclerc era a Viareggio in compagnia di alcuni amici e del suo preparatore atletico, Andrea Ferrari, che è viareggino ha postato su Instagram la foto del luogo in cui è avvenuto il furto, una via completamente al buio e ha reso pubblico sulla sua pagina Facebook quanto accaduto.