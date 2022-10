Fois: "I grandi scrittori reggono persino le brutte traduzioni"

L'autore sardo torna in libreria con "La mia Babele", un memoir in cui racconta anche cosa significa far rivivere il testo in un'altra lingua e dunque in un altro contesto. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "Mozart è meraviglioso anche se suonato da un bambino di seconda elementare con un flauto di plastica"

Tradurre significa tradire, il refrain si ripete da decenni. Ma è davvero così? E soprattutto: cosa significa far rivivere il testo in un'altra lingua (e dunque in un altro contesto)? La nuova puntata di " Incipit " è dedicata a queste domande. Ospite, lo scrittore Marcello Fois, da poco tornato in libreria con "La mia Babele", un memoir pubblicato da Solferino (pp. 144, euro 16).

È per questo che, racconta Fois in questa intervista, "i grandi scrittori reggono persino brutte traduzioni, esattamente come i grandi musicisti reggono le brutte esecuzioni. Mozart è meraviglioso anche se è suonato da un bambino di seconda elementare col flauto di plastica. È sempre una questione di qualità intrinseca e quando c'è questa qualità il pessimo traduttore si riesce ad aggirare, così come si riesce a scavalcare paradossalmente anche il traduttore soverchiante".

"Il caso di Moby Dick nella traduzione di Cesare Pavese è significativo - osserva sempre Fois - quando una la legge, si imbatte in una specie di animale mitologico, che non è Melville e non è Pavese, ma è Melville e Pavese insieme. E lo stesso accade a Jean Giono quando traduce quel capolavoro in francese. Moby Dick ha questo destino di traduttori esorbitanti, ma non mi pare che ne abbia mai risentito".