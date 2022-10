Bambini in viaggio, la nuova rubrica con podcast di Sky TG24

Viaggiare, per i bambini, è importantissimo perché stimola la capacità di pensare fuori dall'ordinario, affinando la capacità d'improvvisare e di affrontare gli imprevisti senza paure.

Viaggiare con i propri genitori inoltre rafforza il legame famigliare, ed è sempre una crescita educativa per i bambini perché si fanno esperienze diverse da quelle di casa.

Questa nuova serie di podcast parlerà proprio di Bambini in viaggio. In giro per il mondo, in una città vicino, nella regione accanto. Visite a città d’arte, parchi naturali o in grandi metropoli. Alla scoperta dei miti dei cartoon, della storia, delle tradizioni di altri paesi. Colori, profumi, sapori e atmosfere che vi racconteremo due volte al mese con un podcast, scegliendo le mete che potranno diventare lo spunto per i vostri prossimi viaggi con i vostri figli. Si parte questa settimana con il paese dove Halloween è nato: l’Irlanda. Vi proponiamo tre Festival adatti sia ai bimbi più grandi che ai più piccini. Vi porteremo nei castelli, nei palazzi e nei borghi trasformati in “luoghi mostruosi” per tre giorni. In una terra che ha naturalmente in sé l’atmosfera magica di Halloween, vi racconteremo anche aneddoti e curiosità per vivere anche a casa una festa dei mostri speciale.