Edoardo Albinati: "La grandezza di Raffaele La Capria sta nella sua inattualità"

Disponibilità, umanità e soprattutto capacità di ascolto. Sceglie queste parole Edoardo Albinati per ricordare Raffaele La Capria nel centenario della nascita. "È uno scrittore lento, La Capria, in tutti i sensi, da cui non si può pretendere la serialità", racconta Albinati durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24. "E in effetti, a dire il vero, non è neanche un romanziere nel senso proprio del termine, cioè colui che sforna romanzi con una certa regolarità. Sotto questo punto di vista è uno scrittore inattuale, ma proprio per questo durerà più di altri autori dalla produzione incessante".