Carlo Ginzburg: "Lo storico? Deve essere anche un avvocato del diavolo"

Come si fa a capire se in un determinato quadro una pecora (poniamo) rappresenta Cristo, la mitezza, o semplicemente una pecora? E quali sono i limiti e gli strumenti per orientarsi nell’interpretazione e soprattutto nella collocazione temporale di un’opera d’arte? È da queste due domande che prende le mosse la nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24 . Ospite Carlo Ginzburg, da poco tornato in libreria con una nuova edizione di “Indagini su Piero”. Nel libro, Ginzburg - uno dei più autorevoli storici italiani ma non uno storico dell’arte - decide di confutare la data di una delle opere di Piero della Francesca, "La Flagellazione di Cristo", e di farlo sulla base di elementi esterni, legati a committenti e iconografia. Un'interpretazione che - già quarant'anni fa, dopo la sua prima pubblicazione - scatenò violente polemiche, anche perché si proponeva di sconfessare l'interpretazione di uno dei più grandi storici dell'arte del Novecento, Roberto Longhi.

Lo storico e l'avvocato del diavolo

Una contestazione, che - come racconta Ginzburg in questa intervista - si traduce però anche in un omaggio al grande studioso: "La sua monografia su Piero, pubblicata per la prima volta nel 1927, è un testo fondamentale non solo per quanto riguarda l'artista, ma anche come esempio di analisi". Ma l'indagine di Ginzburg si concentra in realtà anche su molti altri temi: dall'importanza dei contesti ("da considerare sempre al plurale", osserva Ginzburg) a quella dei modelli e delle sfide che ogni ricerca presuppone: "Da tempo sono affezionato a una figura, l’avvocato del diavolo, costruita dalla Chiesa cattolica nell'ambito dei processi di canonizzazione all'inizio del Seicento e adesso purtroppo abbandonata", racconta in questa intervista. "Nel momento in cui si proponeva la canonizzazione di un santo, era infatti proprio l'avvocato del diavolo a porre domande o obiezioni imbarazzanti. Ora, in questi anni mi sono sempre più convinto che in ogni indagine e in ogni ricerca gli studiosi dovrebbero intavolare un dialogo fitto e continuo con una sorta di avvocato del diavolo che solleva contestazioni a cui bisogna rispondere. Contestazioni, si badi bene, non addomesticate e sempre reali, in una specie di prospettiva ideale che non andrebbe mai elusa".