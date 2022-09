Arriva “California”, il libro che spiega la fine del sogno americano

Dal “dream of Californication” sprigionato dalle note di una delle più celebri canzoni dei Red Hot Chili Peppers a California. La fine del sogno . A segnare questo passaggio è l’ultimo libro di Francesco Costa , giornalista e vice-direttore del Post, uscito martedì 13 settembre per la collana Strade Blu di Mondadori. Un libro che diventa ritratto di un Paese, indagato nei suoi contrasti più viscerali, e specchio di un mondo, per la molteplicità e intrico di tematiche affrontate.

La compresenza di sogno e incubo si lega così al divario imponente eppure sottile che distingue ricchi e “homeless”, all’emergenza climatica, alle insidie di un sistema politico in cui il moderatismo annulla la sana competizione, alla ferocia di un capitalismo assuefatto allo sviluppo e indifferente alle conseguenze riservate a chi, nel tentativo di rincorrerlo, soccombe.

“Un tempo andare in California era un po' come acquistare un biglietto per la lotteria ed essere sicuro che qualcosa vincevi. Poi con la crescita impetuosa degli anni ’80 e ’90 le cose hanno cominciato ad incepparsi” – spiega l’autore in dialogo con la giornalista Marta Ciccolari Micaldi, durante la prima serata ufficiale di presentazione tenutasi allo Spirit de Milan la sera stessa dell’uscita in libreria. “Questo libro rischia di rovinare l’idea bella che le persone hanno della California e dell’America e non vogliono pensare che sia così piena di sofferenza. Eppure quel posto lì, per quanto bello, è anche capace di molte cose feroci ed eccezionali.”