"Portare il grande in un posto piccolo: ecco come è nata la mia libreria sulla collina"

All'ottava riga del libro di cui parliamo oggi, Alba Donati, la sua autrice, scrive: "Da quando ho aperto la libreria, non c’è conversazione che non includa la domanda: 'Come le è venuta l’idea di aprire in un paesino sperduto di 180 persone?'". La libreria in questione si trova a Lucignana, un borgo in Toscana abitato davvero da poco meno di duecento persone, ed è stata aperta il 7 dicembre del 2019. Per aprirla, Donati ha deciso di lasciare, come scrive lei, la città più bella del mondo (Firenze), un lavoro invidiabile (ha lavorato per trent'anni dell'editoria ed è tutt'ora presidente del Gabinetto Vieusseux) , una bella casa vicino alla Biblioteca Nazionale per "tornare al paese", come scrive lei. E la sua storia è ora finita cristalizzata in un diario pubblicato da Einaudi nella collana dei "Coralli" ("La libreria sulla collina", pp. 194, euro 17).