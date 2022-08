Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 agosto

Plutone nel segno potrebbe provocare qualche dissidio in famiglia, nulla che un po’ di calma non possa risolvere. Sul versante amoroso, siete pervasi da un’ondata di passione che dovete sfruttare al meglio.



Se riuscite a gestire i nervosismi passeggeri, per voi non ci saranno problemi. Con Venere nel segno avrete ottime possibilità in amore se siete single ma se siete in coppia dovete tenere a bada la vostra nota gelosia.

Continuate a rilassarvi e a essere spensierati, perché è questo il momento buono. Mercurio nel segno potrebbe portarvi qualche malumore con il partner ma se siete single è il momento perfetto per qualche avventura.

Questo momento è propizio per le relazioni sentimentali e familiari. In amore sarete favoriti da un ottimo incastro stellare, i cui effetti positivi sapranno stupirvi. Se siete single lasciatevi andare, le nuove relazioni sono propizie.

Grazie a Giove e Venere nel segno sarete favoriti in tutti gli aspetti della quotidianità e in amore non risparmiatevi con il vostro partner: questo è il momento di fare progetti. Se siete single, lasciatevi andare verso chi vi fa battere il cuore.

I moti planetari favoriscono le vostre relazioni e gli scambi, anche quelli amorosi. Se siete single, lasciatevi andare all’eros e non disdegnate le avventure, sono propizie grazie al buon allineamento dei pianeti.

Giornata di scintille per voi, quindi avventuratevi in imprese amorose se siete single oppure concentratevi sulla stabilizzazione di una relazione se già avete il cuore impegnato.Grazie a Mercurio farete evolvere i vostri legami.

Approfittate delle ore in famiglia quest'oggi, sono quelle per voi più appaganti, ma non rinunciate all’eros di un’avventura, perché grazie all’allineamento astrale potrebbe evolversi in qualcosa di più.

L’armonia dei pianeti è dalla vostra parte, quindi sprigionate il vostro sex-appeal anche se siete in coppia mentre, se siete single, questo è il momento di capitalizzare gli sforzi e di raggiungere la meta.

Sono giorni d’agosto soddisfacenti, questi, per voi. Grazie a Plutone retrogrado avrete ottime capacità organizzative e comunicative e, se siete single, oggi è il giorno delle avventure più stimolanti per voi.

Transiti planetari favorevoli per voi, che anche in amore potrete contare su un buon momento, anche se dovrete fare attenzione a essere maggiormente sensibili e romantici. Per i single, possibile un incontro folgorante.

Mercurio potrebbe darvi qualche fastidio ma se state attenti potrebbe essere utile a scansare la monotonia. Avrete gioco facile nelle relazioni di coppia grazie a un’ottima intesa con il partner e al marcato desiderio sessuale.