Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 agosto segno per segno

ARIETE

Transiti favorevoli per ricaricare le energie ma fate attenzione ai rapporti di coppia, richiederanno maggiore sensibilità da parte vostra, oltre alla solita passione. Date maggiori attenzioni al partner.

TORO

Sole e Saturno sono fonte di fastidio ma questo momento è propenso per staccare la spina e dedicare del tempo a voi stessi. Tuttavia, in amore sarete favoriti sia che vi troviate in coppia sia che siate single.

GEMELLI

Oggi siete particolarmente propensi a fare vita mondana, non perdete l'occasione per nuovi incontri e per praticare attività sportiva. In amore, è il momento giusto per sciogliere tutti i dubbi che vi hanno attanagliato.

CANCRO

Godete dei momenti familiari e rilassatevi con i vostri affetti, avrete l’armonia giusta per trarne il massimo beneficio. Nella vita di coppia, cercate di recuperare il tempo perso negli ultimi tempi e abbiate pazienza nel lavoro.

LEONE

Venere allieta il momento familiare e Giove vi regala un perfetto equilibrio per mente e corpo. In amore approfittate dell’energia straordinaria di cui potete godere in questo momento, sia che siate in coppia, sia che siate single.

VERGINE

State vivendo un buon momento che favorisce anche l’armonia familiare. Mostrate le vostre migliori doti alla persona che vi piace, se siete single, e mettete tutta la vostra onestà nella coppia se avete un partner. Verrete ricambiati.

BILANCIA

Siete in un periodo di ottimismo, che oggi favorirà i vostri rapporti personali e lavorativi. In amore siete davanti a una scelta da prendere ma il momento è per voi favorevole. E anche se prenderete la decisione più sofferta, sarà quella giusta.

SCORPIONE

Oggi potreste avere qualche contrattempo in famiglia ma non perdete la calma e risolverete. L’allineamento dei pianeti favorisce i rapporti sociali e in amore mettete in campo tutte le vostre armi per far star bene il partner.

SAGITTARIO

Grazie a Venere, le vostre iniziative avranno migliore slancio e i transiti di oggi vi renderanno gioviali e attivi, anche se dovrete rallentare di qualche giorno i vostri progetti. Sfruttate al massimo il vostro sex-appeal, è il momento giusto.

CAPRICORNO

Probabilmente oggi avrete bisogno di relax e silenzio, tuttavia potreste utilizzare questo mood per coltivare nuovi interessi. Approfittatene anche per godere dell’intimità e dell’eros di coppia e per ascoltare chi avete accanto.

ACQUARIO

Nettuno vi è amico e vi regalerà la capacità di lettura ottimale di ogni situazione. I rapporti familiari potrebbero essere tesi ma quelli di coppia saranno favoriti da Giove nel segno, che vi aiuterà a trovare il punto di equilibrio.

PESCI

Non abusate degli eccessi e la giornata per voi andrà bene. Assecondate l’eros e la passione che vi pervade in questa giornata e lasciatevi andare al desiderio,vostro e del partner, per momenti indimenticabili.