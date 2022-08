Oroscopo del 16 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Transiti dei pianeti abbastanza positivo che darà le energie giuste da spendere sia in amicizia che in famiglia. In amore baderete di meno al lato emotivo e di più a quello fisico. Prestate attenzione all'alimentazione visto che prediligete tutti i cibi dal gusto deciso e i dolci, di cui siete ghiotti.

Ricordate che nei rapporti a due la perfezione non esiste e questo vale sia in amore, dove comunque resta una buona sintonia col partner, che in famiglia, ambito nel quale sperimenterete le classiche difficoltà del rapporto tra genitori e figli.

I nati in maggio si sentiranno particolarmente romantici con l'altro ma questo atteggiamento rientra nel quadro spumeggiante nel quale siete da qualche settimana. Vi metterete in mostra con allegria con gli amici, anche preparando dei pranzi per loro.

Il post Ferragosto potrebbe causarvi umore altalenante e un calo delle energie ma i pianeti vi sono d'aiuto. Munitevi di pazienza nel comunicare con gli altri e anche con il partner per evitare nervosismi e inutili incomprensioni.

La vostra personalità energica è nel massimo del suo vigore in questa metà mese in cui, probabilmente, avete trascurato le richieste provenienti dalla famiglia. Dedicatevi a loro anche mettendo in mostra le vostre capacità da veri professionisti dei fornelli e poi datevi del tempo per godere della vostra affettività, mai come in questo periodo in grande spolvero.

Godetevi il momento di relax che la bella stagione vi sta donando. In questo momento, specie dopo il Ferragosto, necessitate di pace e di silenzio. Apritevi all'altro ritagliandovi occasioni speciali, come ascoltare un po' di musica insieme, e sperimenterete un'armonia inaspettata.



Venere nel Leone vi darà una giornata mediamente positiva caratterizzata da forma fisica strepitosa, specie per i nati nella prima decade. In questo momento, occorre essere quanto più chiari possibile col partner: riducete la distanza ed evitate i silenzi.

Avete bisogno di relax e sonno, attività favorita dalla Luna in fase crescente. Non è, tuttavia, questo il momento per rilassarsi perché c'è bisogno della vostra attenzione in famiglia: chi ha figli dovrà dedicargli più tempo.

Il Ferragosto vi ha sfiniti mentalmente, più che fisicamente: ritrovate le energie facendo qualcosa per voi stessi, magari con la lettura di un buon libro. Recuperate le forze e riversatele nel rapporto di coppia, in cui farete bene a non chiedere troppo. Diversa la situazione per i single che, al contrario, farebbero bene a lanciarsi nella mischia.

Tutti i pianeti vi sono favorevoli e vi spingono a strafare. Tuttavia, in famiglia, potrebbero sorgere degli impedimenti che freneranno gli entusiasmi: non badateci troppo e abbiate fiducia nel fatto che tutto si risolverà brillantemente. Concedetevi dei pasti che comprendono le cose che più vi piacciono: il buon vino e la cucina giapponese.

Siete davanti a una giornata sorprendente che avrà risvolti positivi in amore, sia per chi è in una coppia stabile che per chi sta approcciando con una nuova passione, un'occasione d'oro, da non farsi sfuggire perché condurrà a un legame importante e duraturo.

Nonostante il transito ottimale dei pianeti sentite di avere poche energie. Un po' di sport vi aiuterà a rimettervi in sesto. Mettete da parte le amicizie a cui avete dedicato tempo e spazio ultimamente e date più importanza alla sfera relazionale concedendovi al partner con cui avete qualcosa da recuperare.