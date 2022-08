Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 agosto segno per segno

Il transito dei pianeti abbastanza discreto favorisce una giornata da trascorrere con gli affetti familiari e, perché no, da dedicare alla vostra metà. Se siete ancora single, è il momento di mettervi in piazza. I social media possono essere ottimi alleati.

Qualche nuvola offuscherà i vostri legami affettivi per cui non spaventatevi per le discussioni che potrebbero sorgere col partner. Qualche momento di stanchezza o opacità può presentarsi in ogni coppia. Non lasciatevi spaventare dalle spese, avrete modo di recuperare il denaro.

Affiatamento, complicità e condivisione caratterizzeranno le vostre relazioni con l'amato e con i familiari, figli compresi. Siete in un'ottima fase della stagione e questi per voi sono giorni davvero spumeggianti.

L'affettività che caratterizza il vostro segno verrà fuori ancora di più in questo momento in cui vi troverete a sbilanciarvi con slanci inaspettati verso il partner. Nello zodiaco siete tra i più creativi e la vostra attitudine al sogno vi spinge a dedicare del tempo al cinema. Per la visione, consigliabili i classici.

Le fortune recenti saranno compensate da una giornata in cui non mancheranno le discussioni, specie con la famiglia di origine per quanto riguarda l'ambito patrimoniale. Venere, però, vi aiuta in campo amoroso dove sperimenterete armonia a patto di non chiedere troppo al partner.

Il pianeta Venere avrà un'influenza benefica quasi su ogni aspetto della vostra vita: dalla sfera amorosa a quella relazionale. Godete delle conseguenze della stabilità, se siete in coppia da tempo; i single, invece, potranno lanciarsi in imprese complicate uscendone vincitori grazie al carisma.

Avrete una giornata nelle vostre corde che vi darà conferma dell'ottimo investimento di tempo ed energie spese nel coltivare i legami affettivi e familiari. Vi concedete generosamente al partner e sperimentate il calore della casa anche nella visone collettiva di un film. A tal proposito, puntate sulle commedie romantiche.

I pianeti vi guardano benevolmente ma Saturno e Urano potrebbero creare qualche dissapore con la famiglia d'origine per cui sarà bene mettere da parte i propri interessi per risolvere brevemente la cosa. In questo periodo ricevete soddisfazioni sentimentali notevoli, sia che avete iniziato da poco una relazione, sia se siete in coppia da molto tempo.

Il Sole è ancora dalla vostra parte e vi garantirà felicità e gioia di vivere anche in questa metà di agosto nella quale potrete essere colti da un colpo di fulmine inaspettato. Mercurio contrario vi costringe a dedicarvi alle esigenze della famiglia.

Plutone e Nettuno vi regaleranno momenti magici e molto appaganti col partner e, allo stesso tempo, si dissiperanno le nubi che avevano attraversato il vostro orizzonte nei giorni scorsi.

Gli astri vi guardano con estrema positività e vi mettono in condizioni di strafare in amore. Guardatevi però dalla possibile gelosia che la vostra esuberanza potrebbe suscitare nel partner. Il Sole e Marte sono dalla vostra e sarete in grado di creare armonia nei contesti e nei gruppi più disparati.

Se siete nati nella seconda e nella terza decade state avendo la prova che questa è un'estate da non dimenticare e le avventure sono dietro l'angolo, specie se siete parte del gentil sesso. Il bisogno di rincorrere i vostri interessi non deve farvi scappare dalla famiglia che pure richiede la vostra presenza.