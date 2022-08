Renato Viola, la sua è la pizza più cara al mondo: costa 8300 euro

Flavio Briatore chi? C’è una pizza considerata la più cara al mondo e non è quella del Crazy Pizza dell’imprenditore piemontese. Il podio per la pizza più costosa al mondo lo vince la Luigi XIII dello chef del cilento Renato Viola

E’ lo stesso chef a pubblicizzarla come “la più cara del mondo” e in effetti in questa pizza ci sono degli elementi che la rendono diversa dalle altre: La lievitazione naturale dell’impasto (72 ore) che viene condito con il sale australiano di Murray River. Il costo? La cifra è davvero esosa: 8.300 euro per due persone.