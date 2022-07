Oroscopo del giorno, le previsioni del 13 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 luglio.

Alti e bassi in tono e umore oggi se nati in prima e terza decade, poiché Mercurio è un po’ negativo. Venere e Marte vi aiutano a gestire una complicata situazione con il partner, mentre Sole può farvi prendere qualche abbaglio a lavoro se nati nella seconda decade.

Luna in sintonia con le vostre corde oggi, con Mercurio favorevole ai nati nella seconda decade in campo familiare. Passionalità erotica molto in evidenza oggi, a lavoro Giove vi assiste ma solo moderatamente.

Saturno è il vostro protettore, anche in fatto di forma fisica. La vostra generosità è il punto di forza del vostro modus amandi, con Venere che favorisce i nati nella seconda decade. Se nati dal 22 al 9 maggio Mercurio vi farà fare un bilancio serio della vostra attività lavorativa.

Mercurio si trova beatamente a suo agio nel vostro segno e vi sostiene. Venere e ancora Mercurio vi regalano emozioni chiare e importanti in amore, magari anche con una vecchia fiamma. Sempre Mercurio vi fa risolvere alcune seccature a lavoro.

Venere e Giove formano un binomio stellare e fortunato per voi. Se nati dal 23 al 27 luglio Venere vi darà grande serenità interiore e quindi anche un buon rapporto di coppia. Giove è il propulsore del vostro dinamismo in ufficio.

Urano vi aiuta a tirar fuori la vostra sicurezza in voi stessi se nati dal 30 agosto al 6 settembre. Mercurio vi stimola ad approfondire una conoscenza iniziata da poco, mentre se nati dal 9 al 13 settembre avvertirete la consistenza della vostra riuscita lavorativa.

Venere vi induce a lanciarvi in varie scommesse su tanti tavoli. Una persona molto attraente conosciuta da poco vi sta facendo perdere la testa, anche se Giove vi ostacola se nati nella prima decade. Saturno vi aiuta a portare a termine un buon investimento.

Nettuno vi dona grande apertura mentale oggi. Una nuova fiamma vi riscalda il cuore se nati dal 6 e il 10 novembre, grazie a Urano. Sole e Mercurio spianano i vostri passi a lavoro se nati dal 2 al 9 novembre.

Saturno è al vostro fianco se nati dal 10 e il 16 dicembre. Giove vi stimola a tentare alcune avventure sentimentali, mentre a lavoro Plutone vi infonde grande gioia se appartenete alla terza decade.

Uno strepitoso Plutone vi sostiene se nati dal 15 al 9 gennaio. Mercurio vi dà sostegno nella zona erotica ma anche passionale, emotiva e romantica oggi. Urano è in ottimo aspetto lavorativo per i nati nella seconda decade.

Saturno, Plutone e Nettuno sono dalla vostra parte, anche se Urano ostacola i nati dal 5 al 10 febbraio. Giocate una partita avvincente sentimentalmente con Nettuno che vi favorisce se nati nella terza decade. Giove è benefico per un investimento finanziario.

Mercurio è molto congeniale e vi dà sensibilità e intuito. La parte sentimentale dell’amore torna in piena fioritura grazie a Mercurio e Nettuno se nati dal 15 al 20 marzo. A lavoro sarete in grado persino di sorprendere voi stessi.