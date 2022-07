Amazon Prime Day 2022, le 10 migliori friggitrici ad aria in offerta

Da Moulinex ad Ariete, ma anche De Longhi e Imetec: numerosi brand oggi propongono le loro friggitrici in offerta. Per una cottura sana, leggera e veloce ascolta articolo Condividi

In occasione dell'Amazon Prime Day 2022 è possibile trovare numerose offerte in diverse categorie. In particolare, se state cercando una friggitrice ad aria, ce ne sono molte scontate a prezzi davvero interessanti. Vediamone alcune.

Easy Fry Deluxe Friggitrice ad Aria Calda Tra i brand che propongono friggitrici in offerta c'è Moulinex. Caratterizzata da 8 programmi e 4 modalità di cottura, con questa friggitrice ad aria potrete realizzare numerosi piatti sani e leggeri. Offerta: da 147 a 79,99 euro. La friggitrice ad aria Moulinex è pensata per preparazioni leggere e sane; senza l'uso di olio, puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti con fino a 6 porzioni disponibili. Goditi una frittura sana con le 4 possibilità di cottura: Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere; scegli la ricetta che preferisci, da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a gustosi gamberetti. Sfrutta le 8 modalità preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desideri.

Friggitrice ad Aria Forno Elettrico Ariete Ariete propone una friggitrice che è anche forno elettrico, per cuocere pollo allo spiedo e arrosti. Offerta: da 150 a 83,99 euro. Grazie alla tecnologia ad aria calda ad alta temperatura la friggitrice Airy fryer Oven frigge in modo uniforme, senza bisogno di aggiungere olio o grassi. Il forno elettrico con girarrosto è utile per cuocere pollo allo spiedo e arrosti. Prova anche la funzione Essiccatore per disidratare a casa frutta, verdura, funghi e carne. La friggitrice, inoltre, cuoce in contemporanea pietanze diverse grazie alle griglie sovrapposte. Infine la friggitrice Ariete rispetta l’ambiente perché non produce olio esausto, come le friggitrici tradizionali.

Philips Airfryer Essential Interessante anche la proposta di Philips, dotata di tecnologia Rapid Air. Offerta: da 159,99 a 89,99 euro. Capiente friggitrice ad aria con un recipiente da 4,1 l e il cestello da 0,8 kg, che consentono di cucinare dal pollo alle patatine passando per verdure grigliate e dolci. Dotato di 7 programmi di cottura preimpostati con display touch. Cibi croccanti e teneri allo stesso tempo: la tecnologia Rapid Air con l'esclusivo design a "stella marina" crea una circolazione ottimale dell'aria calda per cucinare cibi croccanti e teneri. Pulizia senza sforzo: la friggitrice è dotata di componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie.

Friggitrice ad Aria XXL Cosori La proposta di Cosori consente di ridurre il grasso dell'85% mantenendo lo stesso gusto delle fritture classiche. Offerta: da 169,99 a 109,99 euro. Le 11 funzioni di base e le 2 funzioni speciali rendono la cucina quotidiana un processo più veloce. Il cestello quadrato, che può contenere comodamente un pollo intero di 2 kg, è adatto per 3-5 persone. Questa friggitrice, inoltre, permette una cottura senza odore d'olio e altri odori in tutta la cucina. Infine, il cestello antiaderente rimovibile è facile sia per la pulizia a mano che in lavastoviglie.

RotoFry Friggitrice De Longhi Anche De Longhi propone una friggitrice ad aria in offerta, questa volta in acciaio inox bianco, dotata di cestello rotante, sistema pulizia EasyClean e termostato regolabile. Offerta: da 160 a 94,98 euro. Il cestello viene ciclicamente immerso dentro e fuori dall'olio, per cibi fritti e croccanti. Con il sistema Easy Clean, inoltre, si riesce a togliere rapidamente e facilmente l'olio, lasciando la vasca pulita anche grazie al rivestimento antiaderente. Termostato regolabile da 150 a 190°C, per scegliere la temperatura corretta per le diverse ricette. La quantità di olio viene ridotta del 50% grazie alla tecnologia con cestello rotante inclinato.

Friggitrice ad aria calda Ardes Per chi desiderasse una proposta valida ma più economica, può optare per questa interessante proposta di Ardes. Offerta: da 53 a 39,90 euro. La friggitrice aria Ardes permette una cottura sana grazie alla frittura senza olio e quindi minori calorie, senza perdere in gusto grazie ad una cottura rapida, uniforme e oil free. Inoltre cuoce in maniera uniforme e rapida grazie alla tecnologia Rapid Air, che permette di generare un flusso di aria calda. Utilizza fino all'80% di olio in meno, meno consumo di olio per friggere e meno odori in cucina. Dotata di pannello comandi touch con display LCD, maniglia antiscottatura e piedini antiscivolo, la friggitrice ad aria forno Ardes è comoda da usare, sicura e facile da pulire con contenitori lavabili in lavastoviglie.

FriggiLeggero Imetec Molto ricca la proposta di Imetec, una friggitrice ad aria multifunzione con 12 programmi e riscaldamento rapido. Offerta: da 249,99 a 189,90 euro. Friggitrice ad aria con tecnologia AirFry, che permette di friggere gli alimenti in breve tempo e in modo uniforme, lasciandoli croccanti fuori e morbidi dentro. Il FriggLeggero è inoltre dotato di 12 programmi di cottura, programma AirFry più altri 11 programmi adatti alla preparazione di tante ricette diverse, dai fritti al pesce, dalla carne ai dolci, Il riscaldamento rapido permette di raggiungere i 230 °C in soli 4 minuti, con un risparmio energetico considerevole.

Electrolux E6AF1-4ST Interessante anche la friggitrice di Electrolux, dotata di otto programmi preimpostati. Offerta: da 179,99 a 129 euro. Goditi una frittura croccante e saporita, utilizzando poco o niente olio; la versatile friggitrice ad aria Electrolux permette di friggere, grigliare, arrostire e persino cuocere al forno; risultati deliziosi per tutta la famiglia senza eccedere con l'olio. Questa friggitrice ad aria offre un modo più sano per gustare le vostre fritture preferite; un flusso di aria calda circola per riscaldare gli ingredienti da tutte le angolazioni per ottenere un gusto croccante e naturale. Gli otto programmi di cucina preimpostati consentono di realizzare deliziose ricette sane in maniera facile; utilizzare la friggitrice è veloce, indipendentemente da cosa si desidera preparare: cupcake, pollo arrosto o verdure fritte.

Friggisano easy G3 Ferrari Un'altra versione bianca e molto pratica è quella di G3 Ferrari, che consente di realizzare una cottura sana e al contempo fritture croccanti e gustose. Offerta: da 119,90 a 78,99 euro. Questa friggitrice Friggisano easy di G3 Ferrari è realizzata in acciaio, in un elegante black and white. Il contenitore è dotato di una capacità considerevole, in 4 litri, quindi fino a 1200g. Spazio quindi a cene e pranzi con amici, vista la grande quantità di cibo che è possibile friggere. Contenitore con pratica maniglia e vassoio antiaderenti. Temperatura regolabile dagli 80° ai 200°C.

Midea MF-CN35C2 Infine un'altra proposta ad un prezzo accessibile: la Midea MF-CN35C2, con 8 funzioni preimpostate. Offerta: da 139 a 68,99 euro. La friggitrice digitale Midea usa fino al 90% in meno di olio, aiutandoti a mangiare in modo più sano, ma riuscendo a mantenere tutti i sapori. Cucinare con la nostra friggitrice è un modo facile e divertente di dare alla tua famiglia pasti sani e deliziosi. Funzioni pre-impostate 8 in 1 8 programmi pre-impostati, che includono frittura ad aria, tostare, arrostire, bollire, fare dolci, disidratare e riscaldare alimenti congelati senza fatica. È facile da usare e aiuta a risparmiare tempo. Funzione bonus Temperatura regolabile e tempo per soddisfare le tue necessità culinarie. La temperatura va fino a 80-200°C e il tempo va da 1 a 60 min. The shake reminder ti avvisa quando è ora di girare il cibo per una frittura uniforme.